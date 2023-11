Przegląd tygodnia z 26.11.2023 w Lubsku. Najważniejsze wydarzenia od 19.11 do 25.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Stroiki świąteczne to piękna dekoracja stołu, komody czy kominka, która już teraz pojawia się w wielu domach. Boże Narodzenie już lada chwila, więc to dobry moment, żeby pomyśleć, jak ozdobimy dom na święta bożonarodzeniowymi wiankami. Wystarczy zaledwie kilka efektownych dekoracji i odrobina kreatywności, aby stworzyć w domu magiczny klimat. Podpowiadamy, jak świąteczny wieniec wybrać na Boże Narodzenie 2023.

Tygodniowa prasówka 26.11.2023: 19.11-25.11.2023 Lubsko: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Lubsku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Co nam się podoba w aranżacji wnętrz? Coraz bardziej to, co naturalnie nam służy. Powrót do natury widać na podłogach, meblach, ceramice. Są też mocne kolorystyczne kontrasty i dodatki z innej bajki. Projektanci i użytkownicy mogą też korzystać z coraz lepszych narzędzi. Mamy dla was nowinki prosto z największych targów w tej branży: Warsaw Ptak Expo.