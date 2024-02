Prasówka ze stycznia 2024. Sprawdź, co działo się w Lubsku. Czy jesteś na bieżąco?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w styczniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Lubska najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Waloryzacja emerytur od marca 2024 - nowy przelicznik GUS. Takie będą podwyżki emerytur [1.02.24]”?

Przegląd stycznia 2024 w Lubsku: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości ze stycznia 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Waloryzacja emerytur od marca 2024 - nowy przelicznik GUS. Takie będą podwyżki emerytur [1.02.24] Główny Urząd Statystyczny podał dane o tzw. inflacji emeryckiej. Jest ona o 2,9 proc. niższa niż rok wcześniej, ale nadal bardzo wysoka - kształtuje się na poziomie 11,9 proc. Oznacza to, że przynajmniej o tyle wzrosną emerytury. Jeśli rząd dotrzyma swoich obietnic, jest także opcja drugiej waloryzacji emerytury jesienią i zwolnienie z podatku emerytur do 5000 zł (obecnie do 2500 zł). Zobacz w galerii ile może wynosić Twoje świadczenie od marca 2024. 📢 Wynagrodzenie w policji w 2024 roku. Mamy tabelę wypłat policjantów po zmianie rządu Zarobki w policji są zróżnicowane w zależności od stopnia i wykonywanych czynności. Plusem pracy w policji jest między innymi nabycie praw emerytalnych po 25 latach pracy w służbach, ale także dodatki, jakie otrzymują mundurowi. Sprawdzamy dla Was, ile zarabiają policjanci w 2024 roku. Zobaczcie.

📢 Śmierć turystów przy wejściu na Śnieżkę. Jedną z ofiar Lubuszanin Tragiczny finał poszukiwań turystów, którzy spadli we wtorek, 30 stycznia ze zbocza Śnieżki. Mężczyźni spadli z północnej ściany, zginęli na miejscu. Ofiary to Lubuszanin i mieszkaniec Dolnego Śląska.

Prasówka luty Lubsko: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w styczniu uwagę czytelniczek i czytelników z Lubska. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 32. finał WOŚP w Lubuskiem. Sprawdzamy, ile zebrały lubuskie sztaby Niedziela, 28 stycznia, w całej Polsce minęła pod znakiem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przez cały dzień trwały koncerty, licytacje, imprezy sportowe i cała masa innych wydarzeń. Setki wolontariuszy zbierały pieniądze do puszek. Sprawdzamy, ile zebrały lubuskie sztaby.

📢 Odmłodzone, po remontach i z ambicjami żarskie kluby zaczynają rok. Są też pierwsze sukcesy Rezygnacja z udziału w rozgrywkach II ligi, a zarazem ogromne sukcesy drużyny młodzieżowej, zarówno na arenie rodzimej, jak i międzynarodowej, intensywne zmiany w kadrze trenerskiej, remonty, nowa sekcja sportowa – to zaledwie zarys dokonań młodych zawodników, kadry i zarządów trzech żarskich klubów sportowych. 📢 Gala Sportu Lubuskiego 2024. Zobaczcie, jak nagradzaliśmy sportowców | FILM, ZDJĘCIA Gala Sportu Lubuskiego w Zielonej Górze zwieńczyła 61. Plebiscyt Sportowy „Gazety Lubuskiej" na najlepszych i najpopularniejszych sportowców województwa lubuskiego w 2023 roku. Najlepszych wybrała plebiscytowa kapituła, a najpopularniejszych nasi Czytelnicy. Zapraszamy do obejrzenia skrótu wideo z gali. 📢 Gdzie w salonie trzymać drewno do kominka? Te miejsca mogą cię zaskoczyć! Zobacz, jak pomysłowo ułożyć drewno, aby stanowiło element ozdobny Drewno do kominka nie tylko dostarcza nam ciepła, ale także stwarza przytulną atmosferę w domu. Jednak przechowywanie drewna w sposób praktyczny i jednocześnie estetyczny może być wyzwaniem. Oto kilka inspirujących pomysłów na to, gdzie w domu trzymać drewno do kominka, by tworzyło stylowy element wystroju wnętrza.

📢 Ewa spieszyła się do Żar. Nigdy tam nie dotarła. Oni ją zabili dla kilku złotych Młodość, pasja, radość z życia i wielkie plany. Ewa miało przed sobą całe życie, którym nawet nie zdążyła się zachłysnąć. Po prostu pewnego dnia znalazła się w nieodpowiednim miejscu o nieodpowiednim czasie. Przeszywający krzyk 16-latki przecinał panującą wówczas ciszę. Być może czuła, że za chwilę zginie... 📢 Modnie, ale z klasą. Tak się ubiera Dominika Kulczyk! Zobacz stylizacje najbogatszej Polki Zgrabna, piękna, inteligentna, wykształcona, a na dodatek bardzo zamożna. Dominika Kulczyk jest najbogatszą kobietą w Polsce, ale też przedsiębiorczynią, filantropką oraz reporterką. Tam, gdzie się pojawia zwraca na siebie uwagę nie tylko pozycją społeczną, ale też wyglądem, w tym eleganckimi, dobranymi do sylwetki i urody stylizacjami. Zobacz, jak się ubiera!

📢 Lubuskie termy. Obok nas są idealne miejsca do morsowania. Gdzie dokładnie? Jak zacząć? | MAPA, WIDEO Województwo lubuskie słynie z lasów i jezior. Mamy mnóstwo zbiorników wodnych z bardzo dobrą infrastrukturą turystyczną, a te w okresie zimowym idealnie nadają się do morsowania. Przepłynęliśmy dla Was setki kilometrów lodowatych wód oraz podpytaliśmy nasze lokalne morsy, które miejsca polecają szczególnie. I wiecie co? Trochę tego mamy! Zobaczcie, gdzie zimą warto zarzywać lodowatych kąpieli. 📢 Lubuszanie oddają za darmo szafy, pralki, kanapy i fotele. Zobacz, co jest do zabrania. Wybraliśmy najciekawsze oferty W popularnym serwisie ogłoszeniowym aż roi się od ofert "oddam za darmo". Spośród setek takich informacji wybraliśmy te najlepsze - czyli znajdziecie tutaj te rzeczy, które nie są zniszczone i warto dać im drugie życie.

