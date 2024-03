Przegląd prasy z tygodnia 24.03.2024. Co działo się w Lubsku. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Wybory 2024 już niedługo. Znamy kandydatów na wójta i do rady gminy z okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kto powalczy o mandaty w Twoim okręgu? Oto wszyscy kandydaci. Sprawdź szczegóły poniżej.

Osoby o tych imionach uważane są za aroganckie i wredne. Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście.

"Asia, Rafał! Zostaliście wybrani przez Islanderów najlepiej dopasowaną parą na Wyspie" - to słowa, które rozbrzmiały w programie "Love Island. Wyspa Miłości" w ostatnim tygodniu. Joanna Baziak z Zielonej Góry i jej partner, Rafał, zostali wybrani najlepszą parą, ale radość szybko zamieniła się w smutek, kiedy musieli podjąć trudną decyzję.

Werwy i energii mogłaby jej pozazdrościć niejedna nastolatka. Gdy tylko się gdzieś pojawia, nie sposób jej nie zauważyć, a to za sprawą dwóch rzeczy: wielkiej charyzmy i nietuzinkowego stylu. Grażyna Giezek to 77-letnia gorzowianka, która kocha modę, a moda kocha ją. Od pewnego czasu swoimi nonszalanckimi stylizacjami dzieli się w sieci i zdobywa coraz więcej obserwujących. To jedyna seniorka influencerka z Gorzowa!