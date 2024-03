Tygodniowy przegląd prasy 31.03.2024: Lubsko, 24.03-30.03.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Lubska

Handel przed Wielkanocą to jeden z najbardziej intensywnych okresów pracy dla całej branży. W najbliższych dniach zmienią się godziny otwarcia ulubionych dyskontów i marketów. Przed nami długi świąteczny weekend. Sprawdzamy, do której będą otwarte sklepy w Wielką Sobotę i czy w Wielkanoc jakiekolwiek zakupy będą możliwe.

Kiedyś to była Wielkanoc! I to dosłownie, bowiem nasi ojcowie, mamy i dziadkowie ten szczególny czas okołoświąteczny wspominają z sentymentem. I my poniekąd również spoglądając na te przepiękne fotografie z naszego regionu dostrzegamy w nich ponadczasowość pięknej tradycji. Zobaczcie!