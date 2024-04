Przegląd prasy z tygodnia 14.04.2024. Co działo się w Lubsku. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

W niedzielę Polacy udali się do urn, aby oddać swój głos w wyborach samorządowych 2024. Wszystkie lokale wyborcze zostały już zamknięte, a z poszczególnych placówek spływają wstępne wyniki. Jak wygląda ostateczny rezultat głosowania i kto spośród kandydujących na burmistrza gm. Jasień oraz do rady miasta otrzyma najwięcej głosów? Potwierdzimy już niebawem.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Lubsku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W wyniku kłótni o wynik wyborów samorządowych 44-letnia kobieta z Bartoszyc zaatakowała partnera kością, na której gotowała zupę. Zraniony w głowę mężczyzna trafił do szpitala.

W skali kraju w sejmikach PiS zdobyło 239 mandatów, KO - 210, Trzecia Droga - 80, Lewica - 8, Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy - 6, Śląscy Samorządowcy - 5, Stowarzyszenie "Bezpartyjni Samorządowcy" - 3, Koalicja Samorządowa OK Samorząd - 1 – podała we wtorek PKW przedstawiając pełne, zbiorcze wyniki tych wyborów.

Zakończyły się wybory samorządowe 2024. Sprawdzamy, kto dostał się do rad powiatów w Lubuskiem. Poniżej prezentujemy wyniki, które podaje Państwowa Komisja Wyborcza.

Rywalizacja była bardzo trudna i twarda, ale to jest wieczór, kiedy ci, którzy pokazali wolę walki, mogą mieć satysfakcję - powiedział w niedzielę wieczorem jeden z liderów Konfederacji, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów samorządowych.

Wybory samorządowe 2024 częściowo za nami, ponieważ w kilku miastach za dwa tygodnie odbędzie się druga tura. Frekwencja, według sondażowych wyników podanych przez IPSOS dla trzech stacji telewizyjnych (TVP, TVN i Polsat), wyniosła 51,5 proc. To dobry moment, żeby sprawdzić, ile zarobią wójt, burmistrz, czy prezydent w miejscowościach, w których mieszkamy. Konkretne kwoty i takie zarobki mogą być niedostępne dla zwykłego śmiertelnika. Ile wynosi wypłata lub honorarium burmistrza i prezydenta?

W wyborach samorządowych, według wyników exit poll, zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość. Największa partia opozycyjna zdobyła 33,7 proc. głosów. Niewiele mniej ma Koalicja Obywatelska. Partia premiera Donalda Tuska zdobyła 31,9 proc. Według wyników do sejmików, dwie największe partie podzieliły się władzą w sejmikach wojewódzkich?

Z oficjalnych danych przekazanych przez Państwową Komisję Wyborczą wynika, że Koalicja Obywatelska zwyciężyła w Lubuskiem, a do sejmiku wejdą przedstawiciele trzech komitetów wyborczych. Kto zdobył mandat? Jaki jest rozkład sił w samorządzie województwa?

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Lubska, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 31.03 a 6.04.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Lubuszanie! Szykuje się pogodowy Armagedon. IMGW wydało ostrzeżenie I stopnia!”?

W całej Polsce wybraliśmy ok. 46 tys. radnych podczas wyborów samorządowych 2024. Nowe rady powinny zacząć pracę na początku maja. Zanim to jednak nastąpi, warto poznać odpowiedź na pytanie, czy radny może pracować zawodowo? Etat w niektórych instytucjach może okazać się problematyczny i wymagać bezpłatnego urlopu. Co z działalnością gospodarczą?