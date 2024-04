Kwiecień 2024 w Lubsku: Przegląd najważniejszych wydarzeń marca 2024

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w marcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Lubska najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Osoby o tych imionach mają trudny charakter. Często są wredne i aroganckie. Jesteś na liście? Sprawdź! 1.04.2024”?

Przegląd marca 2024 w Lubsku: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z marca 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Osoby o tych imionach mają trudny charakter. Często są wredne i aroganckie. Jesteś na liście? Sprawdź! 1.04.2024 Osoby o tych imionach uważane są za aroganckie i wredne. Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście. 📢 Tak kibicowaliście żużlowcom podczas XVIII Memoriału Edwarda Jancarza. Piękne ściganie i wielkie emocje na stadionie w Gorzowie Na ten moment fani żużla czekali kilka miesięcy. W sobotę, 30 marca, na stadionie im. Edwarda Jancarza zaczęło się wielkie ściganie. Na początek memoriał. Już po raz XVIII kibice mogli obserwować żużlowców w zmaganiach w memoriale, poświęconemu żużlowcowi Stali Gorzów, którego imię nosi tutejszy stadion.

📢 Czy w Wielkanoc zrobimy zakupy? Do której będą otwarte sklepy w Wielką Sobotę? Co z niedzielą i poniedziałkiem? Handel przed Wielkanocą to jeden z najbardziej intensywnych okresów pracy dla całej branży. W najbliższych dniach zmienią się godziny otwarcia ulubionych dyskontów i marketów. Przed nami długi świąteczny weekend. Sprawdzamy, do której będą otwarte sklepy w Wielką Sobotę i czy w Wielkanoc jakiekolwiek zakupy będą możliwe.

Prasówka kwiecień Lubsko: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w marcu uwagę czytelniczek i czytelników z Lubska. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kandydaci na burmistrza Lubska w wyborach samorządowych 2024. Mieszkańcy gminy mają do wyboru aż czterech W Lubsku o fotel burmistrza ubiega się czterech kandydatów. Wśród nich jest obecnie urzędujący burmistrz Janusz Dudojć, był burmistrz Bogdan Bakalarz oraz Zygmunt Skibiński, kierownik żarskiego inspektoratu ZUS i Pior Kowalski, lokalny przedsiębiorca.

📢 Kandydaci do rady miasta i kandydaci na burmistrza w gm. Lubsko w wyborach samorządowych 2024 Wybory samorządowe już wkrótce odbędą się w Polsce. Przeczytaj, kto kandyduje do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 oraz na burmistrza. Kto pojawił się na listach wyborczych? Sprawdź szczegóły poniżej. 📢 Nowy szef Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze: Sprawy trwają za długo | WIDEO Nowym prokuratorem okręgowym został Robert Kmieciak. Już w pierwszym dniu po powołaniu zajął się analizą spraw, które trwają za długo lub nie ruszają z miejsca. Zapowiedział też powroty do macierzystych jednostek delegowanych prokuratorów. 📢 Love Island. Wyspa Miłości. W jednej chwili Joanna z Zielonej Góry szczęśliwa i we łzach "Asia, Rafał! Zostaliście wybrani przez Islanderów najlepiej dopasowaną parą na Wyspie" - to słowa, które rozbrzmiały w programie "Love Island. Wyspa Miłości" w ostatnim tygodniu. Joanna Baziak z Zielonej Góry i jej partner, Rafał, zostali wybrani najlepszą parą, ale radość szybko zamieniła się w smutek, kiedy musieli podjąć trudną decyzję.

📢 Seniorka influencerka z Gorzowa podbija internet! Pani Grażyna kocha modę i ma wyjątkowy styl! Werwy i energii mogłaby jej pozazdrościć niejedna nastolatka. Gdy tylko się gdzieś pojawia, nie sposób jej nie zauważyć, a to za sprawą dwóch rzeczy: wielkiej charyzmy i nietuzinkowego stylu. Grażyna Giezek to 77-letnia gorzowianka, która kocha modę, a moda kocha ją. Od pewnego czasu swoimi nonszalanckimi stylizacjami dzieli się w sieci i zdobywa coraz więcej obserwujących. To jedyna seniorka influencerka z Gorzowa!

📢 Lubuszanki w finale konkursu Polska Miss 30+. Wśród nich jest piękna gorzowianka! Dwie mieszkanki województwa lubuskiego powalczą o tytuł Polskiej Miss 30+. To pierwszy w historii konkurs piękności, który nie jest zarezerwowany dla młodych dziewcząt, ale dla nieco starszych pań. W finale zobaczymy trzydzieści pięknych kobiet z całego kraju. Zobacz jak się prezentują!

📢 Protest Rolników 20 marca 2024. Gdzie będą blokowane drogi? Mapa protestów 20 marca 2024 roku odbędzie się kolejny ogólnopolski protest rolników. Dla kierowców w całym kraju oznacza to wiele utrudnień. Zablokowane mają być nie tylko większe miasta, ale również mniejsze miejscowości. Blokowane mają być m.in. autostrady i granice. 📢 Najnowsze dane dla woj. lubuskiego. Tyle osób mieszka w Waszych miastach. Będziecie zaskoczeni W lubuskich miastach jest zameldowanych ponad 585 tysięcy ludzi. Najwięcej w Zielonej Górze, Gorzowie i Nowej Soli, najmniej w Brodach, Szlichtyngowej i Otyniu – takie są dane Ministerstwo Cyfryzacji. Sprawdziliśmy, ilu mieszkańców liczą wszystkie miasta w regionie. 📢 Zostań strażnikiem w więzieniu lub areszcie! Lubuskie jednostki szukają pracowników i kuszą zarobkami Zakłady karne i areszty śledcze szukają pracowników. Do obsadzenia jest kilkadziesiąt wakatów w kilku jednostkach na terenie województwa lubuskiego. Przede wszystkim potrzebni są strażnicy działu ochrony. Chętni mogą liczyć na stabilne zatrudnienie i dobre wynagrodzenie.

📢 Wybory samorządowe 2024. Trwa akcja "Pytaj. Wybieraj. Głosuj" 7 i 21 kwietnia odbędą się wybory samorządowe 2024 – wybierzemy władze gmin, powiatów i województw. Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, jaki program mają kandydatki i kandydaci do samorządów, co chcą zmienić, co sądzą o pomysłach mieszkańców na zmiany, jakie widzą problemy do załatwienia i jak chcą po wyborach współpracować z mieszkańcami. Najlepiej ich o to wprost zapytać.

📢 Wybory do sejmiku województwa lubuskiego 2024. Okręgi, kandydaci, zasady głosowania Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę, 7 kwietnia. Polacy będą wybierać radnych gminnych, miejskich i powiatowych, wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz swoich przedstawicieli do sejmiku wojewódzkiego. Sprawdź, kto kandyduje w twoim okręgu do sejmiku lubuskiego i ile mandatów jest do obsadzenia. 📢 Kobiety w mundurze. Pracownice Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim świętują Dzień Kobiet W Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim pracuje aż 541 kobiet! To prawie 40 proc. całej obsady etatowej. Panie w mundurze również świętują Dzień Kobiet.

