Przegląd tygodnia z 24.12.2023 w Lubsku. Najważniejsze wydarzenia od 17.12 do 23.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Lubsko, 24.12.2023. 17.12 - 23.12.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Przed nami jeden z najwspanialszych okresów w roku. Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy spotykamy się w rodzinnym gronie. Wielu, aby przełamać się opłatkiem i złożyć świąteczne życzenia najbliższym, pokona setki kilometrów. W bezpiecznym dotarciu do celu pomogą lubuscy policjanci. Od piątku, 22 grudnia, przez cały świąteczny spodziewajcie się kontroli i zwiększonej ilości patroli na drogach.

Początek roku to dobra okazja do rozmów o podwyżkach. Wzrośnie płaca minimalna, a wielu pracodawców już teraz informuje swoich pracowników o kwotach wynagrodzeń. Biedronka na podwyżki płac zamierza przeznaczyć ponad 600 mln złotych. Jakie to konkretnie kwoty? Ile zarobi kasjer, magazynier, a ile kierownik w 2024? Sieć przygotowała rekordowe podwyżki płac.