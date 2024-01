Styczeń 2024 w Lubsku: Przegląd najważniejszych wydarzeń grudnia 2023

etui karla lagerfelda do iphone'a 15 plus zos...

„Złoty apartament” w Filharmonii Zielonogórskiej pozwala na zapraszanie najwybitniejszych muzyków i dyrygentów, co przekłada się na bogaty repertuar. Co tydzień Lubuszanie mają okazję zasłuchać się w niesamowite, poruszające dźwięki. Ukończony przy pomocy żarskiego SWISS KRONO apartament od września gościł już 13 sław sceny muzycznej, a także... psa i papugę.

Pokemon GO to jedna z najbardziej lubianych gier mobilnych, nie tylko wśród fanów kieszonkowych potworków. Co jakiś czas dodawane są do gry kolejne stworzenia, które trzeba łapać, by powiększyć swoją kolekcję. Producent aplikacji - firma Niantic - zdradziła, jakie nowe postacie pojawią się w grze już niedługo. Zobacz Pokemona, który zostanie dodany do gry wraz ze swoją ewolucją podczas przedświątecznego wydarzenia.

Miechunka rozdęta to roślina, którą wielu kojarzy z wyglądu, ale nie nazwy. Jej owoce w charakterystycznych osłonkach, które przypominają lampiony, wyglądają bardzo dekoracyjnie. Kiedyś były popularne w suchych bukietach, dziś wraca moda na nią w bardziej nowoczesnej odsłonie. Miechunka jest też jadalna, a nawet lecznicza. Sprawdź, jak ją uprawiać i wykorzystać.