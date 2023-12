Prasówka 10.12.2023 z całego tygodnia w Lubsku. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Lubsko, 10.12.2023. 3.12 - 9.12.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Za oknem biało i mroźno, w polskich domach trwają przygotowania do Bożego Narodzenia. Choć u większości rodzin na wigilijnej wieczerzy nie będzie mięsa, to już pierwszego i drugiego dnia świąt półmiski z pewnością zapełnią się wędlinami i pieczeniami. Prawdziwa, wyrazista w smaku kiełbasa to klasyk. Ile trzeba zapłacić za wyrób od rolnika? Lokalni producenci kuszą ofertami.

Odmrażacz do szyb zrobiony w domu jest nie tylko tani, ale również bardzo skuteczny i ekologiczny. Gdy zaskoczy nas mróz, wystarczy sięgnąć do kuchennej szafki, żeby bezpiecznie usunąć lód i szron z szyby samochodowej. Poznaj znaną od lat recepturę na odmrażacz szyb bez chemii. Na pewno twój dziadek zna ten genialny sposób na odmrożenie szyb w aucie.