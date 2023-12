Prasówka z listopada 2023. Sprawdź, co działo się w Lubsku. Czy jesteś na bieżąco?

Stroiki świąteczne to piękna dekoracja stołu, komody czy kominka, która już teraz pojawia się w wielu domach. Boże Narodzenie już lada chwila, więc to dobry moment, żeby pomyśleć, jak ozdobimy dom na święta bożonarodzeniowymi wiankami. Wystarczy zaledwie kilka efektownych dekoracji i odrobina kreatywności, aby stworzyć w domu magiczny klimat. Podpowiadamy, jak świąteczny wieniec wybrać na Boże Narodzenie 2023.

Dom Szymona Hołowni zlokalizowany jest nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w wygodnej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który jest nowym marszałkiem Sejmu.

Nikt nie wie, gdzie się ukrywają, ale są bardzo niebezpieczni. Świadczy o tym choćby podstawa poszukiwań. Publikujemy zdjęcia oraz rysopisy najgroźniejszych przestępców w Lubuskiem. Osoby te poszukiwane są m.in. za zabójstwo, przemoc, branie zakładników. Rozpoznajesz kogoś?

Już w niedzielę, 3 grudnia od 9.00 na stadionie miejskim „Syrena” w Żarach odbędzie się kolejna odsłona wyjątkowej akcji. Organizatorzy „Biegiem po karmę” zapowiadają mnóstwo atrakcji dla całych rodzin, a także psiarzy.

Co nam się podoba w aranżacji wnętrz? Coraz bardziej to, co naturalnie nam służy. Powrót do natury widać na podłogach, meblach, ceramice. Są też mocne kolorystyczne kontrasty i dodatki z innej bajki. Projektanci i użytkownicy mogą też korzystać z coraz lepszych narzędzi. Mamy dla was nowinki prosto z największych targów w tej branży: Warsaw Ptak Expo.