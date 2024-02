Prasówka 25.02.2024 z całego tygodnia w Lubsku. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Lubsko, 25.02.2024. 18.02 - 24.02.2024: top 3 artykuły

W piątek, 23 lutego w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze rozpoczął się proces przeciwko Błażejowi K. W akcie oskarżenia zarzucono mu, że od listopada do 19 grudnia 2022 roku z zamiarem bezpośrednim zmierzał do zabójstwa wielu osób oraz wytwarzał materiały wybuchowe, które użył do usiłowania zabójstwa. Mężczyźnie grozi dożywocie. Nie przyznaje się do winy.

Opuchlizna palca przy paznokciu, która boli i się powiększa, to całkiem poważna sytuacja. Taki stan zapalny to zwykle zastrzał, a zakażenie z czasem sięga w głąb tkanek. Zaawansowany zastrzał nie przejdzie sam – nie wolno go lekceważyć. Już przy pierwszych objawach warto rozpocząć zwalczanie infekcji, które może pomóc uniknąć ropnia. Zobacz, jak wygląda zastrzał i podobna do niego zanokcica, od czego się robi, jak go leczyć i łagodzić domowymi sposobami.