Prasówka tygodniowa z 24.09.2023 w Lubsku. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Już po raz szósty żarski Zielony Las odwiedziły krasnoludki. W prezencie przyniosły czystość, a w zasadzie wyniosły brud i bałagan. Takie „krasnoludki” Michał Szczepaniak z Nadleśnictwa Lipinki nazywa bohaterami. To kto naprawdę odwiedził w sobotę Zielony Las? Młodzież i kadra żarskich klubów sportowych wraz ze sponsorem – SWISS KRONO Żary. Wykonali kawał dobrej roboty za tych, co wstydu nie mają i śmiecą. Choć wstydzić powinni się bardzo. Bo miliony wydane na sprzątanie można by spożytkować dużo lepiej.

Od 17 września 2023 r. zakazany jest zakup, przywóz lub przekazywanie do Unii Europejskiej, bezpośrednio lub pośrednio, samochodów i pozostałych pojazdów silnikowych przeznaczonych zasadniczo do przewozu 10 osób, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (z nadwoziem typu kombi) oraz samochodami wyścigowymi jeżeli pochodzą one z Rosji lub są wywożone z Rosji.

Do lubuskich samorządów trafią kolejne pieniądze. Finansowe wsparcie otrzymają gminy i powiaty, na których terenie kiedyś zlokalizowane były państwowe gospodarstwa rolne. To w sumie ponad 195 milionów złotych, dzięki którym w regionie zrealizowanych zostanie kilkadziesiąt różnych inwestycji.

Pożar został zauważony o 2.27, w nocy z soboty na niedzielę (16-17 września 2023). W akcji ratowniczej brało udział 14 zastępów straży pożarnej. Pięć osób, leżących w sali, w której doszło do pożaru, doznało poparzeń, w tym jedna poważnych. Spaleniu uległo jedno szpitalne łóżko. Ewakuowano ok. 50 osób. Pacjenci zostali przewiezieni do okolicznych szpitali.

