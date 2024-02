Prasówka tygodniowa z 11.02.2024 w Lubsku. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Pączki, faworki i róże karnawałowe nie pozostawiają nikogo obojętnym w tłusty czwartek. Półki sieciowych cukierni, piekarni, dyskontów spożywczych oraz hipermarketów w karnawale uginają się od pączków z najróżniejszym nadzieniem. Zaprosiliśmy zaprzyjaźnione redakcje oraz czytelników na Facebooku do przedstawienia pączków, którymi świętowali tłusty czwartek.

Sanah rusza z kolejną trasą po Polsce. Po tym, jak wyprzedała wszystkie koncerty w ramach "Poezyjnie i nie tylko", rusza z drugą trasą nazwaną "Dansing". Wokalistka pojawi się w dziesięciu polskich miastach. W sumie od marca do maja zagra aż 24 duże koncerty.

Jest ciekawa, w zgranym zespole i za zdecydowanie godziwe wynagrodzenie. Jeśli masz otwartą głowę i potrafisz się świetnie zorganizować, złóż ofertę do działu sprzedaży SWISS KRONO.

W środę (7 lutego) w Gubinie doszło do niecodziennego zdarzenia. W rzece Lubsza znalazł się samochód osobowy. Kierująca zjechała z drogi i wpadła do wody.

We wtorek wczesnym rankiem funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji mieli zatrzymać mężczyznę przebywającego na terenie Wschowy. Kiedy funkcjonariusze próbowali dostać się do mieszkania, wewnątrz budynku padł strzał. Nie żyje znany gangster o pseudonimie Lelek, który przed laty trząsł przestępczym półświatkiem na Dolnym Śląsku. W środę na jaw wyszły informacje o tym, jak doszło do śmierci mężczyzny.

Sezon studniówkowy wciąż trwa. Relacją z balu maturalnego podzieliła się także Emilia Dankwa, która popularność zdobyła dzięki roli Zosi w serialu „Rodzinka.pl”. Okazuje się, że jej studniówka nie należała do typowych. Aktorka zdradziła, dlaczego swoich kolegów i koleżanki z klasy zobaczyła pierwszy raz.