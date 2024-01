Przegląd prasy z tygodnia 28.01.2024. Co działo się w Lubsku. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Lubsko, 28.01.2024. 21.01 - 27.01.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Główny Urząd Statystyczny podał dane o tzw. inflacji emeryckiej. Jest ona o 2,9 proc. niższa niż rok wcześniej, ale nadal bardzo wysoka - kształtuje się na poziomie 11,9 proc. Oznacza to, że przynajmniej o tyle wzrosną emerytury. Jeśli rząd dotrzyma swoich obietnic, jest także opcja drugiej waloryzacji emerytury jesienią i zwolnienie z podatku emerytur do 5000 zł (obecnie do 2500 zł). Zobacz w galerii ile może wynosić Twoje świadczenie od marca 2024.

Zdjęcia selfie wkraczają do świata sztuki nie jako eksponaty, ale okazja do przerobienia swojego zdjęcia na coś niezwykłego. Może zmienisz się w postać ze słynnego obrazu Moneta, średniowiecznego rycerza, uczestnika festiwalu barw w Indiach lub odkrywcę kosmosu? Dzięki sztucznej inteligencji i nowym funkcjom popularnej aplikacji Google to możliwe.