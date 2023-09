Prasówka tygodniowa z 3.09.2023 w Lubsku. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Lubska, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 27.08 a 2.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wybory parlamentarne 2023: PiS ogłosił kandydatów do Sejmu i Senatu z lubuskiego”?

Tygodniowa prasówka 3.09.2023: 27.08-2.09.2023 Lubsko: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Lubsku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Szeregi Lubuskiej Policji zasilili kolejni stróże prawa. 19 nowych funkcjonariuszy złożyło ślubowanie |ZDJĘCIA, WIDEO 19 funkcjonariuszy złożyło ślubowanie na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim w środę 30 sierpnia. Podczas tej uroczystości wręczono także odznaczenia resortowe.

📢 Wakacje all inclusive we wrześniu 2023 – najlepsze oferty biur podróży. Sprawdź propozycje na każdą kieszeń Wrzesień to fantastyczny czas na urlop. Kończący się sezon zwiastuje mniejsze tłumy w uwielbianych kierunkach, a ceny wycieczek spadają względem tych w okresie wakacyjnym. Przyjrzeliśmy się ofertom wakacji all inclusive we wrześniu 2023 i przygotowaliśmy dla was listę najlepszych propozycji biur podróży – zobaczcie sami. 📢 Chcesz mieć dom jeszcze w tym roku? Może ci się to udać w 3 miesiące! Sprawdź, co wiesz o domach modułowych Postawienie własnego domu zwykle kojarzy się z ogromnym wydatkiem oraz czasem poświęconym na prace budowlane. Dla mniej cierpliwych osób dobrym rozwiązaniem mogą być gotowe domy postawione z idealnie wyciętych i dopasowanych elementów. Brzmi jak technologia przyszłości? Niekoniecznie, bowiem domy prefabrykowane – bo o nich mowa – już od pewnego czasu zyskują na coraz większej popularności. Czy opłaca się stawiać gotowe domy? Sprawdźmy, jak ten nowy trend oceniają eksperci.

📢 Bezrobocie w lubuskich powiatach. Gdzie jest najwyższe, a gdzie najniższe? Mamy najnowsze dane Sprawdziliśmy, jak wygląda stopa bezrobocia w lubuskich powiatach. Dane pochodzą z Wojewódzkiego Urzędu Pracy i pokazują, że bezrobocie w naszym województwie kształtuje się różnym poziomie. Są powiaty, które wciąż mają z nim spory problem. 📢 Kto dostanie podwyżkę w 2024 r.? Te osoby mogą liczyć na większe wynagrodzenia. Oto zapowiedzi rządu Podwyżki w 2024 r. - kto może na nie liczyć? To zatrudnieni w budżetówce, mundurowi, służby publiczne, urzędnicy. Oprócz tego podwyżkę, czyli waloryzację świadczenia otrzymają emeryci i renciści oraz jedna szczególna kategoria zatrudnionych. To osoby zarabiające płacę minimalną. Jakie są zapowiedzi i ile miałyby wynieść podwyżki w przyszłym roku? Takie są konkretne wartości procentowe. Wzrosną także składki do ZUS-u.

📢 Prasówka tygodniowa z 27.08.2023 w Lubsku. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Lubska, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 20.08 a 26.08.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Rodzicielstwo równości, które ma wpływ na równość na rynku pracy – czyli dlaczego warto dzielić się opieką nad dzieckiem?”?

