Prasówka Lubsko 26.03.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Lubsku nie minęło Cię nic ważnego

Góry Sowie słyną z malowniczych krajobrazów i niezwykłych atrakcji, a Szlak Drewnianych Arbuzów to jedna z nich. Ta nietypowa trasa w górach to doskonała propozycja dla rodzin z dziećmi, która zapewni niezapomniane wrażenia i mnóstwo zabawy. Szlak Drewnianych Arbuzów to niezwykła przygoda dla całej rodziny. Ta krótka, ale pełna niespodzianek trasa zachwyci zarówno dzieci, jak i dorosłych.