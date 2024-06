Przegląd tygodnia z 16.06.2024 w Lubsku. Najważniejsze wydarzenia od 9.06 do 15.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Truskawki to jedne z najpopularniejszych w Polsce owoców. Przyznam, że co roku czekam z niecierpliwością na rozpoczęcie sezonu. Oczywiście najlepsze są te prosto z krzaczka na polu czy w ogrodzie. Nie zawsze mam jednak do nich dostęp, więc kupuję je w sklepie. Niestety, według najnowszych testów każde z nich mogą zawierać wiele różnych szkodliwych dla zdrowia pestycydów. Które truskawki mają najwięcej chemii i jak się jej pozbyć?

Kibice NovyHotel Falubazu Zielona Góra robili co mogli, by pomóc żużlowcom w wygraniu kolejnego meczu w PGE Ekstralidze. Trybuny zielonogórskiego stadionu znów kipiały od emocji, ale na torze dominowali jednak goście z Częstochowy.

W Górach Izerskich koło 24 turystów uderzył piorun. Do zdarzenia doszło 13 czerwca koło południa na przełęczy Łącznik w Izerach. Na otwartej przestrzeni przebywały dzieci, które były na wycieczce z Wrocławia. Trzynaście osób jest rannych, są poparzone. Trafiły do pięciu szpitali, gdzie przebywają na obserwacji.

Park Dworski w Iłowej został Cudem Polski 2024 w konkursie National Geographic. To jedno z piękniejszych miejsc w Lubuskiem, które przyciąga o każdej porze roku. W parku można podziwiać ogrody: różany, japoński i chiński oraz angielski, ale to zaledwie fragment tego, co czeka tu na Was.

W poniedziałek w Warszawie rozegrano XXIV Finał Ogólnopolski Pucharu Tymbarku na PGE Narodowym. Kulminacja tegorocznej edycji wyłoniła cztery najlepsze zespoły w Polsce w kategoriach U-10 i U-12 zarówno wśród chłopców jak i dziewczynek.

Tylko w dwóch z szesnastu województw do urn poszło w niedzielę mniej mieszkańców niż w województwie lubuskim. Tu głos na swojego kandydata w wyborach do europarlamentu oddało 35,64 proc. uprawnionych. W kraju frekwencja wyniosła 40,65 proc. Gdzie w Lubuskiem mieszkańcy najchętniej korzystali z prawa wyborczego?