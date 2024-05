Prasówka z całego tygodnia 12.05.2024 w Lubsku. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Feeria barw na lubuskim niebie zachwyciła ostatniej nocy (z 10 na 11 maja) Lubuszan. Z zapartym tchem podziwiali ten zachwycający świetlny spektakl i oczywiście uwieczniali go na zdjęciach. Zobaczcie, jakie kadry udało im się wykonać!

Jeden z największych lubuskich pracodawców rekrutuje kandydatów na piętnaście stanowisk. Oferuje rynkowe, regularne zarobki, poczucie bezpieczeństwa, bogaty pakiet świadczeń dodatkowych, a pracującym w trybie zmianowym stały dodatek. Do tego szeroki pakiet szkoleń z możliwością nabywania potrzebnych uprawnień. Pracownicy chwalą sobie możliwości rozwoju, bo firma stawia na awans wewnętrzny i niejeden z pracowników linii produkcyjnych dziś jest specjalistą.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Lubsku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Nowe iPady i ulepszony Apple Pencil Pro to nie jedyne ciekawe rzeczy, jakie zostały pokazane na wydarzeniu Apple Event 7 maja 2024 roku. Ujawnione zostały także specjalne akcesoria oraz ceny wszystkich przedstawianych na prezentacji urządzeń. Zobacz, czy warto kupić nowe iPady Air i Pro oraz ile kosztują.

Zamek Grodziec kryje w sobie bogatą historię oraz niejedną tajemnicę, które wciąż czekają, aby zostać odkryte. Od zawsze przyciągał on uwagę zarówno turystów, jak i badaczy z racji swojej baśniowej lokalizacji oraz burzliwej historii. Gotowy na przygodę? Odkryj piękno i tajemnice Zamku Grodziec.

Z racji wcześnie rozpoczętej wiosny pokos traw oraz ich zbiór mogą być przyspieszone. Kto potrzebuje usługi, już sprawdza ceny zbioru sianokiszonki, prasowania siana, kosiarki za godzinę pracy na polu. Rolnicy na całym kraju przystępują do zbioru traw. To ważny okres, od którego zależy jakość paszy dla zwierząt gospodarskich w kolejnych miesiącach. Ile kosztuje zbiór siana lub sianokiszonki w 2024 roku?

GTA VI od Rockstar Games to najnowsza część serii GTA, która według ostatnich doniesień już za zaledwie kilka dni, czyli jeszcze w maju, ma otrzymać drugi zwiastun. Możemy do tego nawet dostać pierwsze materiały z samej gry i nie tylko. Skąd te wnioski? Sprawdź i zobacz, co już za parę dni może zaskoczyć fanów.

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Lubska, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 28.04 a 4.05.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najpiękniejsze miejsca w Polsce. 25 cudownych zakątków, które musisz zobaczyć: zabytki, cuda przyrody, skarby UNESCO”?