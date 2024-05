Tygodniowy przegląd prasy 19.05.2024: Lubsko, 12.05-18.05.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Lubska

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego potwierdzili występowanie kleszczy z gatunku Hyalomma m.in. w Niemczech, Czechach i Szwecji. Do Europy trafiają wraz z migrującymi ptakami. Specjaliści ostrzegają, że rosnące temperatury i coraz niższa wilgotność mogą przyczynić się do szybkiego rozprzestrzeniania się pajęczaków. Trwa ich poszukiwanie na terenie Polski. Czy ze względu na bliskość przejścia granicznego z Niemcami, Lubuszanie powinni się obawiać?

Prokuratura bada tragiczną sprawę, do której doszło w nocy 11 maja w okolicach Starego Raduszca, pod Krosnem Odrzańskim nad rzeką Bóbr. Młode małżeństwo wsiadło do samochodu i wjechało do rzeki. Kobieta i mężczyzna utonęli. Zostawili dwójkę dzieci.

Zaledwie trzy poważne decyzje i ponad sześć godzin posiedzenia. Sejmik znów przerwany. Czy to dobre wróży? - Teraz układ jest bardziej czytelny i przede wszystkim nie mamy za ulicą prezydenta, który inspirował niektóre niecne działania naszych kolegów z PSL. Mam nadzieję, że ten czas się skończył - mówi nam jeden z działaczy Koalicji Obywatelskiej.

Na Marywilskiej 44 było 1400 sklepów, przy czym dominowały małe, rodzinne firmy. Liczba poszkodowanych szacowana jest w tysiącach. Dziennikarze portalu i.pl pojechali na Marywilską, by sprawdzić, jak dzień po pożarze wygląda to miejsce. W poniedziałek po południu Prokuratury Okręgowa Warszawa-Praga poinformowała, że wszczęła śledztwo w sprawie pożaru hali targowej przy ul. Marywilskiej.