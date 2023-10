Przegląd tygodnia z 15.10.2023 w Lubsku. Najważniejsze wydarzenia od 8.10 do 14.10.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Aleksandra Konieczna, znana szerszej widowni między innymi z roli Honoraty w „Na Wspólnej”, kończy 58 lat. Popularność zdobyła już jako dojrzała kobieta. Jej droga do sławy była wyboista i pełna zakrętów, a przeszkody pojawiały się również w życiu prywatnym - aktorka między innymi przebyła udar, a także uwolniła się ze związku z alkoholikiem. Jak wyglądała jej droga na szczyt?

W mediach społecznościowych w czwartek wiele osób zaczęło informować, że dostało dziwne SMS-y, mające zachęcać do głosowania na Prawo i Sprawiedliwość. Pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa informacyjnego Stanisław Żaryn ogłosił, że wiadomości te są „elementem operacji dezinformacyjnej”.

Tym wyróżnionym, zgrabnym i okrągłym, co by nie rzec, hasłem, Aleksander Kwaśniewski opatrzył swoją zwycięską kampanię prezydencką w 1995 roku. Ponoć korzystał wówczas z pomocy amerykańskich doradców i speców wyborczych, ale największej „pomocy” w uzyskaniu prezydentury udzielił mu, jak twierdzą znawcy wyborczej materii, jego megalomański konkurent - TW Bolek.

W świetle obowiązujących przepisów gaśnica obligatoryjnie musi znaleźć się na wyposażeniu auta. Jej prawidłowy wybór jest poważnym krokiem do reagowania na wypadek pożaru. Warto zrozumieć różnice między dostępnymi rodzajami gaśnic oraz wziąć pod uwagę kilka istotnych czynników.

Referendum 2023 odbędzie się w dniu wyborów parlamentarnych - 15 października. Wiemy już, jak będzie wyglądała karta do głosowania. Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała zatwierdzony wzór. Zobacz formularz, na którym będziesz mógł zaznaczyć swoją odpowiedzieć na cztery pytania referendalne.

Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że „rząd proponuje dla wszystkich gmin w powiatach do 20 tys. dodatkowe środki 250 tys. zł m.in. dla Kół Gospodyń Wiejskich lub zespołów sportowych”. Warunkiem jest przekroczenie pułapu frekwencyjnego. Jakiej wysokości?

Enea zaprasza uczniów z całej Polski do aplikowania o stypendia w ramach V już edycji Enei Akademii Talentów. Od 25 września uczniowie szkół podstawowych (od IV klasy) i ponadpodstawowych mogą starać się o dodatkowe środki finansowe, które przeznaczą na rozwój swoich pasji, zainteresowań i mocnych stron. Zgłoszenia przyjmowane są w czterech kategoriach: sport, sztuka, nauka i zaangażowanie społeczne. Formularz aplikacyjny należy wypełnić online do 20 października.

W poniedziałek 9 października około południa wszystkie operacje na lotnisku w Hamburgu zostały całkowicie wstrzymane. Policja przeszukiwała jeden z samolotów. To reakcja na niepokojącą wiadomość mailową.

