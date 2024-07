Lipiec w Lubsku: Przegląd prasy z czerwca 2024 w Lubsku, najważniejsze informacje miesiąca

W najbliższy czwartek w całym województwie lubuskim będzie można usłyszeć dźwięk syren alarmowych. Nadane zostaną dwa głośne sygnały akustyczne. Nie ma jednak powodu do obaw, a uruchomienie syren nie wymaga od mieszkańców podejmowania żadnej reakcji.

Henryk Janowicz został powołany na stanowisko dyrektora oddziału GDDKiA w Zielonej Górze i rozpoczął pracę, Zapowiada, że wielkich zmian nie będzie. Załoga jest profesjonalna, wszystko jest dobrze przygotowane i trzeba to kontynuować, ulepszając niektóre rzeczy...

Kapitalne zawody w Gorzowie obejrzeli kibice żużla z wielu krajów. Fani speedway'a jak zwykle nie zawiedli i do ostatniego miejsca wypełnili stadion im. Edwarda Jancarza przy okazji turnieju Grand Prix Polski.

Prasówka lipiec Lubsko: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w czerwcu uwagę czytelniczek i czytelników z Lubska. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

To koniec Euro 2024 dla polskiej reprezentacji. Biało-czerwoni zremisowali w tzw. meczu o honor. Polska - Francja 1:1. Nie zmienia to faktu, że Polacy wracają do domu. "Niby człowiek wiedział, a jednak się łudził" - komentują internauci. Memom nie ma końca! Zobaczcie najśmieszniejsze!