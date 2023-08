Chcesz mieć dom jeszcze w tym roku? Może ci się to udać w 3 miesiące! Sprawdź, co wiesz o domach modułowych

Postawienie własnego domu zwykle kojarzy się z ogromnym wydatkiem oraz czasem poświęconym na prace budowlane. Dla mniej cierpliwych osób dobrym rozwiązaniem mogą być gotowe domy postawione z idealnie wyciętych i dopasowanych elementów. Brzmi jak technologia przyszłości? Niekoniecznie, bowiem domy prefabrykowane – bo o nich mowa – już od pewnego czasu zyskują na coraz większej popularności. Czy opłaca się stawiać gotowe domy? Sprawdźmy, jak ten nowy trend oceniają eksperci.

Budowa domu – co obecnie najbardziej zniechęca inwestorów?

Ostatnie dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazały, że w porównaniu do ubiegłego roku, liczba osób zainteresowanych postawieniem domu zmniejszyła się o 12 proc. Spora część z tych osób rezygnuje ze swoich planów, nie mogąc otrzymać pozwolenia na budowę domu. I choć nowe przepisy na budowę domu bez pozwolenia czekają na podpis prezydenta, wciąż nie wiadomo, kiedy dokładnie wejdą one w życie. Druga rzecz, która zniechęca do budowy domu, to niestabilna sytuacja na rynku materiałów budowlanych, a ściślej mówiąc – ich wzrost cen. Oba czynniki mogą zatem decydować o tym, że coraz łaskawszym okiem spojrzymy na nowe rozwiązania technologiczne w budownictwie. Zdaniem Artura Wideckiego z portalu Extradom.pl dla większości osób, które obecnie decydują się budowę domu, dużym argumentem skłaniającym ich do wyboru technologii alternatywnych jest szybki czas realizacji. W domu modułowym trzeba wybudować ściany wewnętrzne, położyć instalacje i wykonać ewentualne prace wykończeniowe. materiał prasowy – Dynamika zmian w sektorze budowlanym w ciągu ostatnich 3 lat pokazała, jak drastycznie mogą zmieniać się m.in. realia cenowe. Dlatego, jeśli dom może powstać w zaledwie 3 miesiące (do stanu pod klucz) – licząc od momentu uzyskania pozwolenia na budowę (jeżeli jest ono wymagane), podpisania umowy o roboty budowlane, aż do odbioru kluczy – to jasnym jest, że w dobie jakichkolwiek niepewności inwestor sięgnie właśnie po takie rozwiązanie. Gotowe rozwiązania dają przede wszystkim przewidywalne koszty realizacji inwestycji, co w obecnej sytuacji rynkowej jest fundamentalnym czynnikiem w procesie podejmowania tak ważnych decyzji – wyjaśnia ekspert.

Prefabrykacja, czyli jak powstają domy modułowe?

Osoby kompletnie niezaznajomione z tematem domów modułowych może dziwić fakt, że prefabrykaty tworzone są gdzieś poza działką inwestora. Ale tak w istocie jest. Domy prefabrykowane, inaczej mówiąc – modułowe, powstają w fabryce i są montowane na placu budowy już z gotowych części. Można to opisać w matematyczny sposób: 90 procent prac odbywa się poza działką inwestora, a pozostałe 10 proc. na placu budowy. Przywiezione na działkę moduły łączy się w całość, co przypomina nieco budowę z klocków. Niemniej, zadania tego powinna się podjąć fachowa firma, zajmująca się montażem domów z prefabrykatów. Sami raczej niewiele zdziałamy.

– Prefabrykacja zdecydowanie skraca czas budowy, optymalizuje koszty, nie powoduje niepotrzebnych nadwyżek budulca, z którym po zakończonej budowie metodą tradycyjną pozostaje inwestor. To właśnie tutaj nie ma miejsca na niepotrzebne odpady budowlane, drogie kontenery oraz obowiązek zutylizowania odpadów – wylicza zalety tej metody Artur Widecki.

Plusy domów modułowych

Znawcy tematu wskazują na aspekt ekologiczny, który łączy się z budową domu z prefabrykatów. Moduły wykonane są w większości przypadków z naturalnych budulców, takich jak drewno czy perlit. Posiadają również lepsze parametry użytkowe, do których należy chociażby zapotrzebowanie energetyczne. Co jeszcze zaliczamy do plusów tej inwestycji? Na pewno warto wspomnieć o wysokiej dźwiękoszczelności modułów i bardzo dobrej izolacji termicznej (oznacza to mniej wydanych pieniędzy na ogrzewanie). Nie bez znaczenia dla inwestora będzie też możliwość prowadzenia prac o dowolnej porze roku i uporządkowany plac budowy.

Domy modułowe zwykle kojarzą z tanią i słabo wykonaną konstrukcją. Pogląd taki wynika z niewiedzy na temat samego procesu powstawania modułów. Koszt budowy domu z prefabrykatów jest wyższy niż domu stawianego metodą tradycyjną. Ze względu na to, że są to gotowe konstrukcje, nie mamy możliwości zaoszczędzania w trakcie budowy, wybierając tańsze materiały. – Cały proces prefabrykacji zaczyna się w laboratorium, gdzie wnikliwie bada się, łączy, zmienia i testuje różne materiały i surowce. Z racji właśnie laboratoryjnego procesu, producenci oszczędzają również czas na usuwanie ewentualnych błędów, niedoróbek, czy konieczności poprawiania jakiegoś etapu – w większości przypadków elementy tworzą wyspecjalizowane linie produkcyjne w oparciu o dedykowane oprogramowanie komputerowe, które z precyzją do setnych części milimetra tworzy zaprojektowane elementy bez ryzyka błędu ludzkiego – wyjaśnia ekspert z Extradom.pl.

Do postawienia takiego domu, oprócz działki i wykwalifikowanej ekipy, potrzebujemy jedynie agregatu prądotwórczego i mausera z wodą. To wystarcza do kompletnego montażu domu (oczywiście na uprzednio przygotowanym fundamencie). Jako ciekawostkę można dodać, że domy modułowe są mobilne, czyli możemy je zdemontować i postawić w nowym miejscu. gotowe moduły materiał prasowy

Budowa domu modułowego: jak wygląda przebieg prac?

Po pierwsze musimy zapewnić dojazd na działkę ciężkim maszynom. Na naszą działkę przyjedzie gotowy zestaw elementów, wcześniej posortowanych i ułożonych w odpowiedniej kolejności. Nie musimy zatem składować i zabezpieczać dostarczonego budulca. – Wiąże się z tym spokój inwestora, który nie musi ubezpieczać placu budowy czy montować systemu monitorowania w obawie przed nasilającymi się kradzieżami materiałów. To również brak jakichkolwiek nadwyżek, śmieci czy innych pozostałości po procesie budowy – alternatywne technologie nie są obarczone tym elementem, co znów daje tylko oszczędności – zauważa Widecki z Extradom.pl.

Czas budowy domu modułowego to około 3 miesiące, zaś sam montaż domu może trwać zaledwie kilka dni. Koszt budowy zależy m.in. od wybranego materiału. W przypadku prefabrykatów betonowych jest to ok. 1900-3000 zł/m kw. (stan do wykończenia), a w przypadku prefabrykatów z keramzytobetonu – ok. 1200-1600 zł/m kw. Więcej o kosztach budowy domu modułowego i technologiach dostępnych na rodzimym rynku dowiesz się z artykułu: Dom z prefabrykatów – jaką technologię budowy wybrać, by było najtaniej? Zobacz porównanie kosztów budowy w 2023