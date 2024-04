Wybory samorządowe 2024. Lokale wyborcze w gm. Trzebiel. Gdzie głosować?

Wybory samorządowe odbywają się w głosowaniu tajnym, są ponad to powszechne i bezpośrednie. Głosowanie odbywa się zawsze w dzień wolny od pracy i trwa od rana do późnego wieczora, od godz. 7.00 do 21.00, tak aby każdy miał szansę na oddanie głosu.

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Trzebielu

Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Niwicy

Szkoła Podstawowa im Orląt Lwowskich w Żarkach Wielkich

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Trzebielu

Szkoła Podstawowa im. Łuku Mużakowa w Nowych Czaplach

Świetlica wiejska

Głosowanie bez meldunku - czy jest możliwe?

Ideą wyborów samorządowych jest oddanie swojego głosu w miejscu stałego zamieszkania. Jeśli nie jesteśmy zameldowani na terenie gminy, gdzie mieszkamy na stałe, to możemy dopisać się do rejestru wyborców. Wygląda to tak, że należy złożyć wniosek do urzędu gminy właściwego dla adresu stałego zamieszkania.

Warto pamiętać, że w wyborach samorządowych nie można pobrać zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu i głosowania w dowolnym lokalu wyborczym.