Trasy rowerowe do 34 km od Lubska. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 16 - 17 marca?

Rozważasz trasę rowerową w pobliżu Lubska? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych tras.

Ścieżki rowerowe z Lubska

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 34 km od Lubska, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 16 marca w Lubsku ma być 14°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 44%. W niedzielę 17 marca w Lubsku ma być 15°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 27%. 🚲 Trasa rowerowa: Korzeńsko - Skokowa (Wzgórza Strupińskie) Stopień trudności: 2.0

Dystans: 43,32 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 54 min.

Przewyższenia: 128 m

Suma podjazdów: 1 956 m

Suma zjazdów: 1 932 m Wielogorski poleca trasę mieszkańcom Lubska Droga w większości asfaltowa, fragment za Trzcinicą Wołowską leśny zarośnięty - momentami ostre podjazdy.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Łęknica - Mużaków (Trasy rowerowe dolnych Łużyc i Mużakowa) Park Muzakowski i Geopark 1 dnia Stopień trudności: 2.0

Dystans: 17,24 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 72 m

Suma podjazdów: 940 m

Suma zjazdów: 949 m Dawidos poleca trasę rowerzystom z Lubska

Trasa - pętla tworząca ósemkę - przebiega przez Park Mużakowski (UNESCO) i Geościeżkę "Dawna Kopalnia Babina" - najbardziej urokliwą część Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa. START skrzyżowanie ul. Hutniczej i ul. Wybrzeżnej obok tablicy i wiaty - kierujemy się w górę ulicy Wybrzeżnej pod Wiadukt - za Wiaduktem w lewo - następnie w prawo i prosto na Most Arkadowy - za mostem w lewo - punkt widokowy Mauzoleum - dalej prosto - przejeżdżamy obok Dębu Hermana do Domku Angielskiego - w lewo - mijamy Most Angielski - kierunek prosto - dojeżdżamy do Mostu Podwójnego - wjeżdżamy na Most Podwójny - za mostem w lewo na rozwidleniu trzymamy się prawej strony, widać będzie już zamek i folwark (jeśli zdecydujemy się odwiedzić zamek - wracamy na trasę mijając folwark wzdłuż małej rzeczki Nysy Hermana po prawej stronie ) - wyjeżdżamy z Parku Mużakowskiego - mijamy Most Pocztowy (Graniczny), przechodząc przez główną drogę - kontynuujemy wzdłuż Nysy - wjeżdżamy na Most Kolejowy DE/PL - kierujemy się ścieżką rowerową po dawnej linii kolejowej - dojeżdżamy do Nowych Czapli - w Nowych Czaplach skręcamy w prawo (nie przekraczamy drogi gminnej) - wjeżdżamy na Geościeżkę - dalej Geościeżką do Łęknicy - wyjazd pod tunelem w prawo ul. Leśną, do najbliższego szutrowego skrzyżowania - tutaj w lewo (jest to łącznik to ścieżki rowerowej w pobliżu dawnej stacji) - krótkim łącznikiem dojeżdżamy do ścieżki rowerowej tutaj w lewo, kierujemy się w stronę centrum informacji turystycznej CKE oraz MOK - domu kultury, kolejne skrzyżowanie w prawo po przekroczeniu ul. Wojska Polskiego na skrzyżowaniu dróg rowerowych, dojeżdżamy do skrzyżowania przy fontannie tutaj w lewo, kierując się znakami na Park Mużakowski - wracamy do parkingu przy ul. Hutniczej.

TRASY ROWEROWE DOLNYCH ŁUŻYC I MUŻAKOWA - są serią propozycji zwiedzania regionu okolic Łęknicy, Przewozu oraz Saksonii i Brandenburgii, zostały przemyślane, sprawdzone i przejechane wielokrotnie przez grupę Łęknica się kręci.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Odkryj okolice Przemkowa DOT5 rowerem.info Stopień trudności: 1.0

Dystans: 36,93 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 37 m

Suma podjazdów: 210 m

Suma zjazdów: 210 m Trasę dla rowerzystów z Lubska poleca Dolnoslaska_OT To ciągle nieodkryty przez rowerzystów teren, na którym poza okolicami wieży widokowej trudno kogoś spotkać. Naturalnym punktem startu jest Przemków. Piękna, widokowa trasa została poprowadzona w zasadniczej części na terenie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego, po bardzo wartościowych przyrodniczo obszarach użytku ekologicznego Przemkowskie Bagno oraz Rezerwatu Stawy Przemkowskie. Dominują na niej polne drogi gruntowe, znajdziemy też sporo odcinków leśnych, przy symbolicznym udziale asfaltów. Oznaczona jest kolorem żółtym. Znaków w wielu miejscach brakuje i są nieodświeżone (stan na 2019 rok).

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Lubska

🚲 Trasa rowerowa: Kożuchów-Broniszów-Przylaski (pętla) Stopień trudności: 2.0

Dystans: 34,31 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 138 m

Suma podjazdów: 617 m

Suma zjazdów: 613 m Trasę rowerową mieszkańcom Lubska poleca Furserwis Wiekszość trasy przebiega drogami polnymi, lesno-szutrowymi co jest walorem tej trasy.

Z Kożuchowa udajemy się w kierunku Mirocina Dolnego, korzystając z dróg leśnych i polnych w okolicach toru motocrosowego.

W M.Dolny przejeżdżamy skrzyżowanie, udając się w kierunku Radwanowa.

Po przejechaniu kilkuset metrów skręcamy w lewo w drogę leśną, która może nam sprawić niemało kłopotów, zwłaszcza po opadach deszczu.

Leśną drogą docieramy do wsi Broniszów, gdzie po prawej stronie możemy zobaczyć wieże kościoła ewangelickiego, pozostałości po neoromańskim kościele ewangelickim z roku 1863. Jadąc prosto, docieramy do drogi asfaltowej, na której skręcamy w lewo. Po prawej stronie znajduje się kościół, po lewej pałac z XVI-XIX wieku…

Po przejechaniu kilkuset metrów skręcamy w prawo, gdzie znajduje się droga pożarowa szutrowa nr.35. Po prawej stronie znajduje się parking i miejsce na piknik - warto skorzystać.

Drogą szutrową dojeżdżamy do wsi Wojsławice gdzie skręcamy w lewo

na Przylaski. Przed nami dłuższy odcinek drogi asfaltowej .Dojeżdżając do Wichowa, na wysokości Wolnostojącej Dzwonnicy skręcamy w lewo w kierunku Mirocina Górnego.

Dojeżdżamy do drogi szutrowej, która doprowadzi nas do Bulina. Za wsią Bulin w lewo przy Czarcim Kamieniu drogami leśnymi jedziemy do drogi asfaltowej w kierunku Kożuchowa.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Do Osuchowa Stopień trudności: 2.0

Dystans: 78,74 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 79 m

Suma podjazdów: 341 m

Suma zjazdów: 316 m Trasę rowerową mieszkańcom Lubska poleca Nasiol23

Trasa do Osuchowa prowadzi czerwonym szlakiem, wizyta w rezerwacie Grądy Osuchowskie, powrót drogami lokalnymi przez rezerwat Modrzewina, niestety trasa została skrócona przez kontuzję kolana. Chętnych na wspólne wyjazdy proszę o kontakt [email protected]

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Przegląd rowerowych serwisów w Lubsku.

Przegląd i naprawa roweru

Miłośnicy jazdy na rowerze wiedzą, jak istotne jest utrzymywanie jednośladu w dobrym stanie technicznym. Jest to bardzo ważne dla komfortu oraz bezpieczeństwa podczas jazdy. Przegląd roweru powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. A najlepiej dwukrotnie - przed oraz po sezonie. Oczywiście, jeśli w trakcie sezonu zdarzą się jakieś uszkodzenia, najlepiej je od razu naprawić.

Serwisować sprzęt można samodzielnie lub oddając go w ręce specjalistów. Odpowiednio dbając o swój sprzęt zapewnisz sobie, że dłużej Ci posłuży. Jest to szczególnie istotne, jeśli często na nim jeździsz. Wbrew pozorom przegląd roweru nie jest taką prostą sprawą. Jeśli chcesz samodzielnie serwisować swój rower, koniecznie poszukaj poradników, w jaki sposób to robić.

Akcesoria rowerowe

Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić.

Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.