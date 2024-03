Spacer do 66 km od Lubska. Pomysły spędzenie czasu w weekend 30 - 31 marca

Szukasz pomysłu na urokliwą trasę na spacer w okolicy Lubska? Nasze pomysły gdzie można się wybrać. Mamy 3 ciekawe propozycje. Mają różny czas przejścia, i dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 3 trasy na ciekawy spacer w odległości do 66 km od Lubska. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy spacerowe niedaleko Lubska warto sprawdzić w weekend.

Wycieczki ze spacerem z Lubska

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 66 km od Lubska, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 30 marca w Lubsku ma być 23°C. Nie powinno padać. 🌳 Trasa spacerowa: Szlak bunkrów Stopień trudności: 1.0

Dystans: 25,12 km

Czas trwania spaceru: 8 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 22 m

Suma podejść: 38 m

Suma zejść: 47 m Trasę spacerową mieszkańcom Lubska poleca Powiat_Siemiatycze Szlak rozpoczyna się przy przystanku PKS i prowadzi na północny-wschód poprzez młody las sosnowy na skraju którego znajdują się mogiły mieszkańców Słoch Annopolskich zamordowanych w 1941 roku. Piaszczysta droga prowadzi do skrzyżowania szos w pobliży zajazdu "Kmicic" (4 km). Z tąd podążamy szosą w kierunku Mielnika. Po drodze natrafiamy na pozostałości cmentarza żołnierzy poległych w czasie I Wojny Światowej. Szlak skręca w drogę żwirową (w prawo) prowadzącą do wsi Turna Duża. Przed wsią wchodzimy na ścieżkę (w lewo) wiodącą skrajem żwirowni i po przejściu 3 km trafiamy do wsi Anusin.

ANUSIN (7 km) – w pobliżu wsi bunkry pochodzące z lat 1940-41, które były częścią składową nadbużańskiego rejonu umocnionego, za Anusinem groby dwóch żołnierzy poległych w 1939 r. Wychodząc z Anusina kierujemy się na wschód, by po przejściu około 800 m znaleźć się na rozwidleniu dróg, tu skręcamy na południowy-wschód. Na trasie widzimy wiele bunkrów. OLENDRY (9,5 km- zabytkowe domy drewniane, za wsią ciekawy most kolejowy wzniesiony przez carskiego inżyniera Fronołowa

MAĆKOWICZE (12 km) -stary, drewniany młyn wraz z murowanym domkiem młynarza , po obu stronach pobliskiej linii kolejowej oraz nad wiodącą w stronę granicy państwa szosy znajdują się w części zniszczone radzieckie bunkry, wzniesione w latach 1940-1941 OSŁOWO (17,5 km) ZAGÓRZE (21 km) MIELNIK (23 km) - najwcześniejsza wzmianka o grodzie pochodzi z 1260 r. zabytki a) Góra Zamkowa z ruinami kaplicy na szczycie, pod szczytem znajdują się ruiny XVI wiecznego kościoła zamkowego.

b) Kościół parafialny p.w. Przemienienia Pańskiego murowany z lat 1913-1920 neobarokowy

c) Cerkiew p.w. Narodzenia MB Przeczystej z 1825 r.

d) Drewniana kaplica cmentarna (prawosławna) wzniesiona jako cerkiew greko-katolicka po 1776 r.

e) Synagoga, powstała ok. połowy XIX wieku

rezerwat roślinności ciepłolubnej

wyrobiska i odkrywki kopalni kredy (ciekawe okazy skamielin

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Park Skaryszewski - od fabryki Wedla przez pomniki, wyspy i zakątki parku nad Jez.Kamionkowskim Stopień trudności: 1.0

Dystans: 7,11 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 299 m

Suma podejść: 1 738 m

Suma zejść: 1 779 m Trasę spacerową mieszkańcom Lubska poleca Mar.now Jesteśmy na Grochowie, na Pradze Południe, w prawobrzeżnej Warszawie. Zacisznej okolicy nieopodal dawnego Stadionu Dziesięciolecia, obecnie - budowy Stadionu Narodowego. Jeden z największych i najpopularniejszych parków wśród warszawskich spacerowiczów, biegaczy i rowerzystów - im. I. Paderewskiego (zwany przez Warszawiaków popularnie Skaryszakiem), warto poznać zaczynając trening, przejażdżkę bądź spacer od przeciwnej strony - od ul. Kinowej. Rozległy, blisko 60-hektarowy park, jest wpisany od niemal 40 lat do rejestru stołecznych zabytków.

Wzdłuż wody - odnogi dalej usytuowanego Jeziora Kamionkowskiego - mijając po lewej most na wyspę OWS (gdzie rokrocznie odbywa się inscenizacja bitwy powstania listopadowego) docieramy do krzyżówki alejek u początku jeziora. Warto tu rozglądać się bacznie, mieszkają tu jeże i podziemnymi kanałami znad Wisły docierają tu bobry, gdyż jezioro to dawne koryto Wisły, na którym przed laty organizowano nawet międzynarodowe mistrzostwa w łyżwiarstwie szybkim (co zimę zamarza, stając się największym lodowiskiem prawobrzeżnej Warszawy). Tu rozgrywają się w maju mistrzostwa stolicy w wakeboardingu i na nartach wodnych, a także smoczych łodzi, w lutym zaś - od 5 lat Bieg Wedla. W części parkowej w odnodze jeziorka żyją także żółwie czerwonolice.

Wzdłuż obiektów sportowych AZS, w tym klubu łuczniczego w parku docieramy od tyłu do amfiteatru, w którym do dziś odbywają sie pokazy filmów, występy artystów - piosenkarzy czy kabareciarzy. W pobliżu można zaspokoić głód w pubie "Pod Pstrągiem", ktory jest jednocześnie wypożyczalnią sprzętu dla wodniaków. Od amfiteatru zaczyna się główna szeroka aleja parkowa, z centralnie usytuowanym potężnym pomnikiem żołnierzy radzieckich i w pobliżu tablicę upamiętniającą Polaków - ofiary z World Trade Center w Nowym Jorku z 11.09. 2001 r.

Jednak nasza trasa prowadzi aleją wokół tego 107-letniego parku - przez zagajnik sosnowy, kamienny mostek, sztuczny wodospad, obok pomników znanych z wielu filmów i seriali tu nakręcanych (Kąpiącej się, Rytm, Paderewskiego, Saperów AK, Sportowców-Akademików...) przez wysepki, plac zabaw aż do ogrodu różanego, vis a vis fabryki czekolady E. Wedel. To właśnie tutaj, w rozarium, nieopodal pomnika Tancerki, królowa Elżbieta II poświęciła pomnik brytyjskich lotników, poległych podczas II wojny. Wokół posadzono 280 gatunków drzew i kwiatów, wiele - unikatowych w skali kraju. Nieprzypadkowo park ten w 2009 r. zyskał miano Najpiękniejszego Parku w Polsce i trzecią lokatę w konkursie na Najpiękniejszy Park w Europie. Zamykając pętlę docieramy w pobliże sztucznego wodospadu i mijając go schodzimy w dół do mostku na wyspę OWS i do parkingu przy ul. Kinowej.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Zielonka koło Warszawy Stopień trudności: 2.0

Dystans: 9,94 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 64 m

Suma podejść: 984 m

Suma zejść: 1 005 m Trasę spacerową mieszkańcom Lubska poleca Mirek178 Bardzo intensywny i sentymentalny nieco spacer.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Lubska

