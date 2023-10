Ścieżki rowerowe do 34 km od Lubska. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 28 - 29 października?

Szukasz pomysłu na wycieczkę rowerową z Lubska? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych propozycji. Mają różne stopnie trudności czy dystansu, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 34 km od Lubska. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe niedaleko Lubska warto sprawdzić w weekend.

Trasy rowerowe w pobliżu Lubska

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 34 km od Lubska, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Piątkowisko - Żytowice - Markówka Stopień trudności: 2.0

Dystans: 22,7 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 49 m

Suma podjazdów: 656 m

Suma zjazdów: 654 m Trasę rowerową mieszkańcom Lubska poleca Karnik Trasa na poobiedni spacerek. Trochę lasu, trochę pól i dróg przez wsie, bardzo przyjemna. Większość utwardzona, częściowo asfalt, niewielkie odcinki leśnych ścieżek.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Garbce - Skokowa Stopień trudności: 2.0

Dystans: 35,99 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 57 m

Suma podjazdów: 1 659 m

Suma zjazdów: 1 634 m Wielogorski poleca trasę rowerzystom z Lubska

Trasami rowerowymi i asfaltowymi ;)

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Po gminie Pakosław Stopień trudności: 2.0

Dystans: 57,01 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 34 m

Suma podjazdów: 92 m

Suma zjazdów: 93 m Trasę rowerową mieszkańcom Lubska poleca Plantmar Drogi o bardzo urozmaiconej nawierzchni - asfalty, szutry, bruki (np. do Góreczek Wielkich) oraz głębokie piaski (za Sworowem). Na trasie wiele krajoznawczych atrakcji: pałace w Pakosławiu, Osieku i Golejewku, stadnina koni w Golejewku, najstarsza leśniczówka w Polsce - Krasnolipka, aleja zasłużonych koni, wieża strażnicza i kościół w Golejewku, oryginalny szlaban drogowy na dawnej granicy polsko-niemieckiej miedzy Baranowicami a Białymkałem oraz nowo powstały zalew rekreacyjny w Sowach. Miłośnicy historii odnajdą zachowane po obu stronach dawnej granicy budynki celne i strażnice graniczne. Za Sworowem do asfaltu nieprzejezdny, głęboki piasek. Do Białegokału doprowadzi nas dojazd pożarowy nr 53. Zagospodarowanie turystyczne po stronie wielkopolskiej słabe. Korzystałem z mapy Powiat rawicki (1:75 000, Cartomedia). Warto przewidzieć dłuższy postój w Golejewku. Dogodne, zadaszone miejsce biwakowe przy szlabanie granicznym.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Lubska

🚲 Trasa rowerowa: Łęknica - Przewóz (Trasy rowerowe Dolnych Łużyc i Mużakowa) Stopień trudności: 2.0

Dystans: 48,13 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 91 m

Suma podjazdów: 1 592 m

Suma zjazdów: 1 597 m Trasę rowerową mieszkańcom Lubska poleca Dawidos

Trasa atrakcyjna krajobrazowo, ukazująca dolinę Nysy Łużyckiej, morenowe wzniesienia, zabudowania i elementy folkloru kultury łużyckiej, powrót przez Geościeżkę "Dawna Kopalnia Babina".

START Łęknica OKSIR, ul. Wojska Polskiego - wjeżdżamy na ścieżkę rowerową - udajemy się nią do ul. Kościuszki, tam w prawo - następnie wzdłuż brukowanej ul. Dworcowej ok. 50 m skręcamy w prawo na gruntowy odcinek ul. Leśnej i kierujemy się nią do tunelu pod obwodnicą, za tunelem w lewo na Ścieżkę Geoturystyczną “Dawna Kopalnia Babina”- przejeżdżamy geościeżkę (ok 4 km) - wyjeżdżamy w m. Nowe Czaple - gminną drogą asfaltową kierujemy się na m. Lipinki Łużyckie - za m. Nowe Czaple przy rozwidleniu dróg opuszczamy drogę gminną, trzymamy się prawej strony, wjeżdżamy do lasu, tą drogą dojeżdżamy do m. Czaple, gdzie na skrzyżowaniu skręcamy w kierunku m. Wymiarki - dojeżdżamy do m. Dobrochów i na skrzyżowaniu skręcamy w kierunku m. Przewóz - w m. Przewóz przekraczamy granicę - Przewóz/Podrosche - następnie tuż po przekroczeniu granicy w prawo - wjeżdżamy na ścieżkę rowerową (wzdłuż Nysy Łużyckiej), którą dojeżdżamy do m. Bad Muskau - w m. Bad Muskau kierujemy się na niebieski most kolejowy - przekraczamy granicę - Bad Muskau/Łęknica/OKSIR.

TRASY ROWEROWE DOLNYCH ŁUŻYC I MUŻAKOWA - są serią propozycji zwiedzania regionu okolic Łęknicy, Przewozu oraz Saksonii i Brandenburgii, zostały przemyślane, sprawdzone i przejechane wielokrotnie przez grupę Łęknica się kręci.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Mikroregion Chazy i Stawy Milickie Stopień trudności: 1.0

Dystans: 71,03 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 86 m

Suma podjazdów: 225 m

Suma zjazdów: 144 m Trasę dla rowerzystów z Lubska poleca Plantmar

Mikroregion Chazy to obszar w dorzeczu Orli, teren osadnictwa śląskiego z XVI-XVII w. Chazacy - potomkowie osadników śląskich do dziś zachowali swą odrębność w kulturze i gwarze. Obecnie zamieszkują kilka wiosek skupionych wokół Zielonej Wsi.

Trasa jest kontynuacją szeregu moich wypraw wzdłuż dawnej granicy polsko-niemieckiej, tak więc i tym razem fragmentami przebiega jej śladem odkrywając to, co pozostało do naszych czasów. Najczęściej to kamienie rzadziej słupki graniczne oraz budynki niemieckiej straży granicznej (Czarny Las, Gatka) ale natrafić też można na dobrze zachowane zapory drogowe w okolicy dawnej karczmy Zielony Jeleń.

Trasa łatwa dla tych, którzy nie stronią od jazdy polnymi drogami, niebyt przydatna dla rowerów miejskich i szosowych. Teren płaski, miejscami przejezdne łachy piasku. Połowa dystansu asfaltem.

Już na terenie Dolnego Śląska (za Gatką) mamy okazję poznać bogatą przyrodę tych okolic przejeżdżając wzdłuż rezerwatów Stawy Milickie (kompleks Radziądz) i Olszyny Niezgodzkie (obie drogi asfaltowe). Żółta Droga na południe od Niezgody utwardzona. Warto odwiedzić czatownię do obserwacji ptaków nad stawem Niezgoda oraz wieżę obserwacyjną nad Starym Stawem. W drodze powrotnej można zwiedzić zabytki Sarnowy oraz przystanąć nad grobem przywódcy Powstania Styczniowego - Stefana Bobrowskiego przy kościele w Łaszczynie. Teren bardzo ubogi w placówki gastronomiczne.

Nawiguj

