Ścieżki nordic walking do 66 km od Lubska. Podpowiedzi ciekawych tras na weekend 30 - 31 marca

Rozglądasz się za ciekawymi ścieżkami nordic walking niedaleko Lubska? Z Traseo mamy dla Ciebie garść podpowiedzi na ten tydzień. Jeśli dopiero wchodzisz w temat nordic walking, nie zaczynaj w poniedziałek. W wolnym dniu będziesz mieć czas, by znaleźć swoje tempo. Poznaj nasze podpowiedzi, gdzie warto sie wybrać w okolicy Lubska na nordic walking. W tym tygodniu znaleźliśmy trasy w odległości do 66 km od miasta. Przetestuj je i podziel się opinią z innymi.

Trasy nordic walking w pobliżu Lubska

Wspólnie z Traseo wybraliśmy 3 szlaki nordic walking oddalone maksymalnie o 66 km od Lubska. Sprawdź, czy ścieżka polecana przez innych jest dobra również dla Ciebie. Przed marszem sprawdź pogodę dla Lubska. W sobotę 30 marca według prognozy pogody ma być 23°C. Nie powinno padać. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Mińsk Mazowiecki - Jeruzal (Wilkowyje) Stopień trudności: 1.0

Dystans: 75,84 km

Czas trwania marszu: 5 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 69 m

Suma podejść: 2 477 m

Suma zejść: 2 467 m Wielogorski poleca trasę mieszkańcom Lubska PKSem z Mińska Mazowieckiego do Jeruzala - miejscowości gdzie kręcono serial Ranczo (Wilkowyje) i z powrotem na krótki spacer przez Mińsk Mazowiecki.

Czy będzie dobra pogoda do marszu? Pogoda na weekend dla Lubska

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Szlak dookoła Mazowieckiego Parku Krajobrazowego - Pieszy Żółty ver. 2020 Stopień trudności: 1.0

Dystans: 176,14 km

Czas trwania marszu: 54 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 89 m

Suma podejść: 586 m

Suma zejść: 585 m Trasę nordic walking mieszkańcom Lubska poleca JJ_Active

Szlak dookoła Mazowieckiego Parku Krajobrazowego dosyć dobrze oznakowany (stan na rok 2020). Znaki są nowe widać że szlak był niedawno odnawiany przynajmniej większość jego przebiegu. Z racji jego długości są też miejsca trudniejsze technicznie ale bez jakichś ekstremalnych wyzwań. Jedno miejsce kontrowersyjne (brakuje oznakowania) i trochę tam spędziłem szukając szlaku.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Warszawski Ujazdów i okolice Stopień trudności: 1.0

Dystans: 4,95 km

Czas trwania marszu: 47 min.

Przewyższenia: 240 m

Suma podejść: 1 389 m

Suma zejść: 1 287 m Amatorom nordic walking z Lubska trasę poleca Mar.now

W jednym z najstarszych i najciekawszych zakątków miasta, zacisznych i wydaje się - żyjących swoim życiem - każdy znajdzie coś dla siebie, nawet w najbardziej upalne wakacyjne dni. Naszą trasę rozpoczynamy poniżej skarpy wiślanej, naprzeciwko Warszawskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Rozbrat. Tu, w parkowych alejkach, kierując się w stronę Trasy Łazienkowskiej, przechodzimy (nawet dosłownie) przez szpaler fontann wzdłuż głównej alei parkowej. To teren dawnego Centralnego Parku Kultury, łączący teren dawnych ogrodów Frascati z Powiślem, dzisiejszy Park im. E. Rydza-Śmigłego, swoista "mekka" rolkarzy i deskorolkarzy. Jest tu wrotkowisko i liczne ścieżki dla rowerzystów. Dociekliwi mogą wypatrzeć bliżej ul. Czerniakowskiej pomnik Jana Nowaka Jeziorańskiego, siedzącego na ławeczce parkowej, który mieszkał w najbliższym sąsiedztwie parku.

Po prawej stronie, idąc równolegle do Rozbrat, mijamy stary gmach słynnego nie tylko w Warszawie liceum i gimnazjum im. S. Batorego, założone w 1918 r. Wśród wybitnych pedagogów, jakimi zawsze szczyciła się ta szkoła był też Wojciech Mann, który tu uczył angielskiego, a szkołę ukończyli m.in. kompozytor Witold Lutosławski, K.K. Baczyński, J. Bytnar Rudy, Andrzej Łapicki, Lucjan Szołajski, K.T. Toeplitz, W. Eichelberger, M. Englert, A. Michnik, D. Olbrychski, A. Holland, E. Bem, M. Środa, G. Torbicka, D. Wellman, H. Lis, A. Wagner, J. Pochanke, B. Sadowska, M. Figurski, A. Mucha i wielu uznanych profesorów i architektów oraz wielu polityków i dziennikarzy.

Przechodząc pod Trasą Łazienkowską zostawiamy za plecami tzw. "warszawski Malbork", monumentalny gmach, wzorowany na zamku, należący do szkoły katolickiej i katolickiej radiostacji. Po lewej stronie zostawiamy gmach Radiowej Trójki - Programu III Polskiego Radia i stadion lekkoatletyczny Agrykola wraz z jego infrastrukturą (restauracja) i udajemy do głównej alejki rowerowej Parku Agrykola, po której co roku w maju poprowadzona jest trasa Biegu Senatu na 5 km i gdzie często odbywają sie koncerty i imprezy plenerowe. Skręcamy w lewo, za plecami mając Trasę Łazienkowską, po prawej na wysokiej skarpie - Zamek Ujazdowski, w którym mieści się Centrum Sztuki Współczesnej (pierwotnie wczesnobarokowy, zbudowany przez Zygmunta III Wazę, w miejscu zamku Bony Sforzy, od 1809 r. był tu szpital wojskowy, potem psychiatryczny i gruźliczy). Przecinamy kanałek ujazdowski, by wzdłuż niego dojść do ul. Czerniakowskiej (Cypel Czerniakowski), podziwiając nowoczesny stadion Legii po lewej stronie i wrócić po drugiej stronie stawu, kierując się w prawo na gmach radiowej Trójki i dalej do Rozbrat.

Czym jest nordic walking?

Nordic walking zyskuje w ostatnich latach na popularności. Czym jest ten sposób aktywności? Nordic walking to prosty trening z wykorzystaniem specjalnych kijków. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Jeśli trening jest wykonywany poprawnie, może przynieść naprawdę zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.

Dla kogo jest nordic walking?

Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.