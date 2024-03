Przedszkola w Lubsku. Sprawdź, gdzie możesz zapisać swoje dziecko w roku szkolnym 2024/2025

O rozwój dziecka warto dbać już od najmłodszych lat. Aby to zrobić możesz zapisać je do jednego z przedszkoli w Lubsku. Sprawdź adresy placówek. Dowiedz się także, w jakim terminie rozpoczynają się rekrutacje i jakimi kryteriami kierują się komisje oraz jak istotne jest, by Twoje dziecko jak najwcześniej rozpoczęło lekcje funkcjonowania w grupie.

W jakim wieku dziecko może isć do przedszkola?

Do przedszkola może iść dziecko, które w momencie rozpoczęcia roku szkolnego rocznikowo ma ukończone 3 lata. W niektórych przypadkach możliwe jest, że ma ukończone 2,5 roku, zdecydować o tym może placówka.

W jakim terminie rozpoczynają się rekrutacje do przedszkoli w Lubsku?

Procesy rekrutacyjne w przedszkolach rozpoczynają się na ogół w początkowych miesiącach roku, w lutym i marcu. Każda placówka decyduje o tym sama. Przedszkola publiczne oraz niepubliczne mają różniące się od siebie zasady rekrutacji. W pierwszym wariancie są one ustalane odgórnie i zapisane w ustawie, te niepubliczne zaś ustalają zasady indywidualnie i w każdym z nich mogą być odmienne.

Zasady rekrutacji - jak wyglądają i gdzie je znaleźć?

Niepubliczne przedszkola w Lubsku funkcjonują na podstawie przepisów, które określono w statucie i opierając się na nich przeprowadzają rekrutację. Wszystko, co należy zrobić, to wypełnić formularz zgłoszeniowy. Najczęściej o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Oprócz tego pierwszeństwo mają zazwyczaj dzieci, które uczęszczały do konkretnej placówki wcześniej. Pod uwagę mogą być brane również okoliczności takie, jak rodzeństwo uczące się w tym przedszkolu. Informacje w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 uzyskasz na stronie internetowej albo w samej placówce.

Zapisać dziecko można poprzez platformy internetowe bądź w formie tradycyjnej, czyli samodzielne przekazanie formularza do sekretariatu placówki. Informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 w placówkach publicznych w Lubsku możesz znaleźć na ich stronach, a także na stronach urzędu miasta. Kryteria w procesie rekrutacyjnym w placówkach publicznych to między innymi: niepełnosprawność kandydata

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

samotne wychowanie kandydata w rodzinie

Czy Twoje dziecko powinno chodzić do przedszkola w Lubsku?

Edukacja przedszkolna pozostaje ogromnie istotna w sferze rozwoju dziecka. Za główny cel obiera sobie przygotowanie go do rozpoczęcia nauki w szkole. Poza tym, maluch uczęszczając do przedszkola uczy się życia w grupie. Następuje u niego rozwój w obszarze społecznym i związanym z emocjami. Uczy się tam, jak rozmawiać z pozostałymi dziećmi i dorosłymi, komunikować swoje potrzeby i wyrażać emocje.

W przedszkolu maluch dowiaduje się, czym jest empatia, a także poznaje zasady współpracy, dzielenia się z innymi dziećmi oraz rozwiązywania konfliktów. A tych umiejętności, mimo najszczerszych chęci, nie nabędzie przebywając jedynie z niania, ciocią, a nawet z rodzicami -zdradziła Dominika Słowikowska, psycholog. Jest to przestrzeń do rozwijania umiejętności motorycznych. Dzieci uczą się, jak bez pomocy dorosłych umyć zęby, jeść, ubierać się, grać w piłkę, rysować. Zabawa w większym gronie przyczynia się do przyswojenia podstawowych zasad, jak dzielenie się z innymi dziećmi zabawkami, zabawa bez kłótni, empatia wobec innych dzieci.

Wizytówki przedszkoli w Lubsku

Poniżej prezentujemy listę wizytówek przedszkoli. Wybierz to, które spełni Twoje oczekiwania.

