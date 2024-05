Prasówka Lubsko 11.05.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Lubsku nie minęło Cię nic ważnego

Polecam sprawdzony przepis na szybką surówkę z młodej kapusty i marchewki. To świetny dodatek do dań mięsnych, ale również sprawdzi się jako pyszna przekąska. Surówka jest zdrowa, lekka, ma wyrazisty smak i jest przyjemnie chrupiąca. Przekonaj się, jak świetnie smakuje i wypróbuj przepis na surówkę do obiadu z młodej kapusty.