Pizzerie, które warto odwiedzić w Lubsku. To są polecane miejsca w styczniu 2024

Pizza neapolitańska robiona jest z wyrośniętego, leżakującego ciasta. Proces dojrzewania trwa od 24 do 48 godzin. Do wyrobu używa się niewielkiej ilości drożdży, mąki, wody. Placki formowane są ręcznie w taki sposób, aby wypchnąć znajdujące się w nim powietrze na boki, co powoduje, że po wypieku są one bardziej puszyste. Przy wyrabianiu trzeba pamiętać, by ciasto nie było grubsze niż 3 mm. Czas wypieku to 60-90 sekund, odbywa się on w piecu rzemieślniczym, w temperaturze powyżej 450 stopni.

Jest to rodzaj pizzy w którym nie występuje sos pomidorowy. Jest ona posmarowana białym sosem z krowiego mleka. Dodatki to: brokuły, szpinak, pieczarki, cukinia, papryka, ostre papryki, a także mięso, np. kurczak. Nie można pominąć także sera, najczęściej długodojrzewającego i pleśniowego. Ciasto jest bardziej chrupkie, a w trakcie wyrastania potrzebuje więcej czasu.

Legenda głosi, iż pizza Margherita wywodzi się od imienia królowej Małgorzaty Sabaudzkiej. W 1889 roku szef kuchni przyrządził jej nowe danie, pizzę z dodatkiem mozzarelli. Królowa była nią zachwycona i od tej pory tak zaczęto ją nazywać.

Popularność tego posiłku obecna była jedynie w granicach Neapolu. Jednak pod koniec XIX wieku rozwinęła się migracja zarobkowa do Ameryki, za sprawą robotników przeniosła się również za ocean. W Nowym Jorku pierwsza pizzeria została otwarta w 1905 roku. W innych regionach Włoch do mody pizza weszła dopiero po II wojnie światowej. To właśnie stamtąd w 1974 roku przybył do nas pomysł otwarcia pierwszej pizzerii w Polsce.

W dzisiejszych czasach to popularne miejsce, do którego możesz wybrać się ze znajomymi w wolny wieczór. Może masz swoją ulubioną pizzerię w Lubsku. Jeśli jeszcze nie, to zajrzyj do katalogu firm i odkrywaj nowe miejsca. Sprawdź, które z nich warto polecić znajomym.