Nordic walking do 66 km od Lubska. Urocze miejsca na krótką trasę w weekend 30 - 31 marca

Rozglądasz się za nowymi trasami nordic walking w pobliżu Lubska? We współpracy z Traseo mamy dla Ciebie garść podpowiedzi na ten tydzień. Jeżeli to Twój początek z nordic walking, zacznij w weekend. W wolny dzień będziesz mieć więcej czasu, by znaleźć swoje tempo. Oto nasze podpowiedzi, gdzie warto sie wybrać z Lubska na nordic walking. W tym tygodniu wybraliśmy ścieżki w odległości do 66 km od miasta. Przetestuj je i podziel się opinią z innymi.

Nordic walking w pobliżu Lubska

Razem z Traseo przygotowaliśmy 3 szlaki nordic walking oddalone maksymalnie o 66 km od Lubska. Zobacz, czy trasa polecana przez innych użytkowników Traseo jest ciekawa również dla Ciebie. Przed marszem upewnij się, jaka będzie pogoda w Lubsku. W sobotę 30 marca według prognozy pogody ma być 23°C. Nie powinno padać. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Tum - Łęczyca Stopień trudności: 1.0

Dystans: 9,04 km

Czas trwania marszu: 2 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 69 m

Suma podejść: 1 529 m

Suma zejść: 1 532 m Trasę do marszu z Lubska poleca Wielogorski Z Łęczycy do kolegiaty w Tumie, następnie przez urokliwe miasteczko Łęczyca.

Nawiguj

Czy będzie dobra pogoda do marszu? Pogoda na weekend dla Lubska

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Szlak Doliny Moszczonej Stopień trudności: 1.0

Dystans: 20,21 km

Czas trwania marszu: 6 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 56 m

Suma podejść: 67 m

Suma zejść: 14 m Amatorom nordic walking z Lubska trasę poleca Powiat_Siemiatycze

Szlak rozpoczyna od dworca PKP Nurzec Stacja i prowadzi do wsi Moszczona Pańska. Jednakże wieś ta leżąc po drugiej stronie torów jest omijana przez szlak. MOSZCZONA PAŃSKA (6 km) wieś leży po drugiej stronie torów, we wsi zabytkowe drewniane zagrody nr 7, 13 SYCZE (9,5 km) w wędrówce przez wieś warte zobaczenia zagroda nr 41, dom nr 19, 20, 24, stodoła nr 32, 41a Po minięciu wsi Sycze przechodzimy przez rzekę Moszczona, mijamy stary młyn i po 1,5 km docieramy do Świętej Góry w grabarce.

GRABARKA (11 km) około 1 km za wsią położona jest Święta Góra. Jak głosi legenda w 1710 okoliczni mieszkańcy schronili się tutaj przed epidemią. Pili wyłącznie wodę z tutejszego źródełka i jako jedyni w okolicy ocaleli, w związku z tym źródło uznane zostało za cudowne. Z czasem utarł się zwyczaj pielgrzymowania do tego miejsca. U stóp góry znajduje się cudowne źródełko zabudowane małą kapliczką. Samo wzgórze porośnięte jest sosnami które pochylają się nad cerkwią p.w. Przemienienia Pańskiego. Świątynia otoczona jest wielką ilością krzyży różnej wielkości, zostały one przyniesione przez pielgrzymów. Obecna cerkiew jest kopią obiektu spalonego w 1990 r. Rozwój jako ośrodka pątniczego po 1947 r. po powstaniu klasztoru prawosławnego p.w. św. Marty i Marii. Znaczenie miała zmiana granic po II Wojnie Światowej co odcięło dostęp do innych miejsc pielgrzymowania. Do Grabarki tłumy wiernych przybywają na Święto Przemienienia Pańskiego - Spasa 19 sierpnia każdego roku. Pielgrzymki jednakże przybywają już 18 sierpnia by uczestniczyć w nocnym nabożeństwie.

OKSIUTYCZE (12,5 km) wieś powstała w XVI wieku. Warty obejrzenia dom drewniany nr 5 (początek XX w.) i dom drewniany nr 8 (ok. 1920 r.) SZERSZENIE (18 km) wieś powstała w XVI w. Warte obejrzenia jest: drużniczówka Z Szerszeń zmierzamy do Siemiatycz Stacji. Szlak prowadzi kładką nad torami do dworca PKP, który jest oddalony 7km od miasta. Przekraczając szosę Siemiatycze - Adamowo kończymy przemierzać szlak na bunkrze przed wsią Olendry. OLENDRY - zakończenie trasy (1914 r.), szkoła drewniana (1920 r.), dom drewniany 26/27 (koniec XIX w.), w bok od szlaku nad rzeczką drewniany młyn wodny z 1908 r., z dawnych urządzeń pozostały fragmenty pali młyńskiej tamy, wystająca podmurówka i oś.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Park Skaryszewski - od fabryki Wedla przez pomniki, wyspy i zakątki parku nad Jez.Kamionkowskim Stopień trudności: 1.0

Dystans: 7,11 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 299 m

Suma podejść: 1 738 m

Suma zejść: 1 779 m Trasę do marszu z Lubska poleca Mar.now

Jesteśmy na Grochowie, na Pradze Południe, w prawobrzeżnej Warszawie. Zacisznej okolicy nieopodal dawnego Stadionu Dziesięciolecia, obecnie - budowy Stadionu Narodowego. Jeden z największych i najpopularniejszych parków wśród warszawskich spacerowiczów, biegaczy i rowerzystów - im. I. Paderewskiego (zwany przez Warszawiaków popularnie Skaryszakiem), warto poznać zaczynając trening, przejażdżkę bądź spacer od przeciwnej strony - od ul. Kinowej. Rozległy, blisko 60-hektarowy park, jest wpisany od niemal 40 lat do rejestru stołecznych zabytków.

Wzdłuż wody - odnogi dalej usytuowanego Jeziora Kamionkowskiego - mijając po lewej most na wyspę OWS (gdzie rokrocznie odbywa się inscenizacja bitwy powstania listopadowego) docieramy do krzyżówki alejek u początku jeziora. Warto tu rozglądać się bacznie, mieszkają tu jeże i podziemnymi kanałami znad Wisły docierają tu bobry, gdyż jezioro to dawne koryto Wisły, na którym przed laty organizowano nawet międzynarodowe mistrzostwa w łyżwiarstwie szybkim (co zimę zamarza, stając się największym lodowiskiem prawobrzeżnej Warszawy). Tu rozgrywają się w maju mistrzostwa stolicy w wakeboardingu i na nartach wodnych, a także smoczych łodzi, w lutym zaś - od 5 lat Bieg Wedla. W części parkowej w odnodze jeziorka żyją także żółwie czerwonolice.

Wzdłuż obiektów sportowych AZS, w tym klubu łuczniczego w parku docieramy od tyłu do amfiteatru, w którym do dziś odbywają sie pokazy filmów, występy artystów - piosenkarzy czy kabareciarzy. W pobliżu można zaspokoić głód w pubie "Pod Pstrągiem", ktory jest jednocześnie wypożyczalnią sprzętu dla wodniaków. Od amfiteatru zaczyna się główna szeroka aleja parkowa, z centralnie usytuowanym potężnym pomnikiem żołnierzy radzieckich i w pobliżu tablicę upamiętniającą Polaków - ofiary z World Trade Center w Nowym Jorku z 11.09. 2001 r.

Jednak nasza trasa prowadzi aleją wokół tego 107-letniego parku - przez zagajnik sosnowy, kamienny mostek, sztuczny wodospad, obok pomników znanych z wielu filmów i seriali tu nakręcanych (Kąpiącej się, Rytm, Paderewskiego, Saperów AK, Sportowców-Akademików...) przez wysepki, plac zabaw aż do ogrodu różanego, vis a vis fabryki czekolady E. Wedel. To właśnie tutaj, w rozarium, nieopodal pomnika Tancerki, królowa Elżbieta II poświęciła pomnik brytyjskich lotników, poległych podczas II wojny. Wokół posadzono 280 gatunków drzew i kwiatów, wiele - unikatowych w skali kraju. Nieprzypadkowo park ten w 2009 r. zyskał miano Najpiękniejszego Parku w Polsce i trzecią lokatę w konkursie na Najpiękniejszy Park w Europie. Zamykając pętlę docieramy w pobliże sztucznego wodospadu i mijając go schodzimy w dół do mostku na wyspę OWS i do parkingu przy ul. Kinowej.

Nawiguj

Czym jest nordic walking?

Nordic walking wybiera coraz więcej osób. Ale na czym polega ten sposób aktywności? Nordic walking to prosty trening z wykorzystaniem specjalnych kijków. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Jeśli trening jest wykonywany poprawnie, może przynieść naprawdę zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.

Dla kogo jest nordic walking?

Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.