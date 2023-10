Lokale wyborcze w gm. Tuplice. Gdzie głosować? Lista lokali wyborczych

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

adres: Drzeniów 22, 68-300 Drzeniów numer okręgu do Sejmu: 8 numer okręgu do Senatu: 22

adres: Parkowa 17, 68-219 Tuplice numer okręgu do Sejmu: 8 numer okręgu do Senatu: 22

Jak głosować - poradnik wyborczy 2023. Co powinien wiedzieć każdy wyborca?

Wybory 2023. Co zrobić, aby oddać ważny głos? Sprawdź nasz poradnik wyborcy

Na czym polega głosowanie? Co musisz zrobić, żeby móc zagłosować? Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Ile kratek zakreślić? Przeczytaj o wszystkich procedurach głosowania, które obowiązują w czasie wyborów parlamentarnych w Polsce.

Jak mogą brać udział w wyborach osoby z niepełnosprawnościami, starsze i chore?

Kodeks wyborczy przewiduje specjalne uprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Wyborcom z orzeczeniem o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługują dwie - inne niż tradycyjna - formy wzięcia udziału w głosowaniu: