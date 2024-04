Lista lokali wyborczych na wybory samorządowe 2024. Sprawdź, gdzie możesz oddać głos w Jasieniu Redakcja Naszemiasto.pl

Wybory samorządowe 2024. Lokale wyborcze w Jasieniu k_kapica_afk

Niedługo odbędą się wybory samorządowe 2024. Wszyscy uprawnieni do głosowania mieszkańcy będą mogli wziąć w nich udział. Wystarczy wybrać się do właściwego dla swojego miejsca zamieszkania lokalu wyborczego. Będą otwarte w godzinach 7.00-21.00. Nie wiesz, gdzie możesz zagłosować? Zapoznaj się z poniższą listą lokali wyborczych w Jasieniu i sprawdź, gdzie to zrobisz.