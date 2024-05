Który serwis rowerowy w Łęknicy wybrać? Naprawa i przegląd roweru w twojej okolicy

Gdzie naprawić rower? Zobacz serwisy rowerowe w Łęknicy

Rower to pojazd jednośladowy, który ma bardzo wielu zwolenników. Można nim dojeżdżać do pracy, na zakupy podróżować czy zwiedzać swoją okolicę. Jazda na rowerze to także sport na świeżym powietrzu i sposób na spędzanie wolnego czasu na zewnątrz.

Przed rozpoczęciem sezonu rowerowego warto zrobić przegląd swoich dwóch kółek i sprawdzić, czy nadaje się on do jazdy. Z pomocą może przyjść serwis rowerowy, gdzie znajdziemy taką usługę. Warsztaty rowerowe są również przydatne, kiedy potrzebujemy naprawy jednośladu.

Czy pogoda będzie sprzyjać do jazdy na rowerze?

środa, 15.05.2024

W ciągu dnia odczuwalna temperatura wyniesie 17 °C. Możliwość wystąpienia opadów to 0%.

Minimalna temperatura: 13 °C,

Maksymalna temperatura: 25 °C,

Prędkość wiatru: 16 km/h,

czwartek, 16.05.2024

Odczuwalna temperatura w ciągu dnia ma wynieść 16 °C. Według prognozy pogody, prawdopodobieństwo opadów wynosi 1%.

Minimalna temperatura: 10 °C,

Maksymalna temperatura: 24 °C,

Prędkość wiatru: 16 km/h,

piątek, 17.05.2024

Odczuwalna temperatura w ciągu dnia ma wynieść 13 °C. Szansa na pojawienie się opadów wynosi 8%.

Minimalna temperatura: 11 °C,

Maksymalna temperatura: 21 °C,

Prędkość wiatru: 19 km/h,

sobota, 18.05.2024

Za dnia odczuwalna temperatura ma wynosić 16 °C. Prawdopodobieństwo opadów to 25%.

Minimalna temperatura: 10 °C,

Maksymalna temperatura: 20 °C,

Prędkość wiatru: 5 km/h,

niedziela, 19.05.2024

Odczuwalna temperatura w ciągu dnia ma wynieść 18 °C. Prawdopodobieństwo opadów szacuje się na 26%.

Minimalna temperatura: 9 °C,

Maksymalna temperatura: 23 °C,

Prędkość wiatru: 5 km/h,

poniedziałek, 20.05.2024

Za dnia odczuwalna temperatura ma wynosić 17 °C. Prawdopodobieństwo opadów to 17%.