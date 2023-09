Gdzie głosować w Jasieniu? Lista lokali wyborczych 2023

adres: Okrzei 9, 68-320 Jasień numer okręgu do Sejmu: 8 numer okręgu do Senatu: 22

adres: Plac Armii Krajowej 2, 68-320 Jasień numer okręgu do Sejmu: 8 numer okręgu do Senatu: 22

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

adres: Lisia Góra 27, 68-320 Lisia Góra numer okręgu do Sejmu: 8 numer okręgu do Senatu: 22

adres: Guzów 3, 68-320 Guzów numer okręgu do Sejmu: 8 numer okręgu do Senatu: 22

adres: Wicina 15, 68-320 Wicina numer okręgu do Sejmu: 8 numer okręgu do Senatu: 22

Wybory 2023. Jak głosować w wyborach do Sejmu i Senatu? Wszystko, co musisz wiedzieć

Wybory parlamentarne odbędą się już niedługo. Warto więc dowiedzieć się, jak oddać ważny głos, aby nie popełnić błędu oraz gdzie można będzie wziąć udział w wyborach. Jakie rzeczy są niezbędne podczas głosowania? Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące tego, jak przygotować się do nadchodzących wyborów parlamentarnych.

Jak można zagłosować w szpitalach, domach pomocy społecznej, domach studenckich i zakładach karnych?

Istnieją takie sytuacje, jak przebywanie w szpitalu, domu opiekuńczym czy też zakładzie karnym w dniu wyborów. Czy jest możliwość oddania głosu? Tak, jeśli są tam utworzone komisje obwodowe. Dyrektor danej jednostki musi powiadomić osoby, które w niej przebywają, że zostaną dopisani do danego spisu sy Podobnie wygląda to w przypadku osób będących w domach studenckich i zespołach domów studenckich, w których zostały stworzone obwody głosowania. Wówczas osoby, przebywające w takich placówkach zostaną wpisane do tamtejszego spisu wyborców, a usunięte z tego, w którym byliby na podstawie swojego meldunku.