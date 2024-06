Do jakiego przedszkola w Lubsku zapisać dziecko? Lista dostępnych placówek w roku szkolnym 2024/2025

Już od najmłodszych lat warto zadbać o rozwój dziecka. Jedną z możliwości jest więc zapisanie go do przedszkola w Lubsku. Zobacz dane adresowe placówek dostępnych w tym artykule. Uzyskaj także informacje na temat tego, kiedy zaczynają się rekrutacje i jakie kryteria są w nich brane pod uwagę, a także jak wielce istotne jest, aby Twoje dziecko jak najwcześniej rozpoczęło naukę funkcjonowania w grupie.

Wiek, w jakim można zapisać dziecko do przedszkola

Do przedszkola można zapisać dziecko, które w momencie rozpoczęcia roku szkolnego rocznikowo ukończyło 3 lata. Niekiedy możliwe jest, że ma ukończone 2,5 roku, zdecydować o tym może placówka.

Kiedy zaczynają się rekrutacje w przedszkolach w Lubsku?

Procesy rekrutacyjne do przedszkoli rozpoczynają się zwykle w pierwszym kwartale roku, na przełomie lutego i marca. Zależy to od konkretnej placówki. Przedszkola publiczne oraz niepubliczne mają różniące się od siebie zasady w procesie rekrutacyjnym. W tych pierwszych są ustalane odgórnie i mają zapis w ustawie, natomiast niepubliczne ustalają zasady indywidualnie i w każdym z nich mogą wyglądać inaczej.

Gdzie znaleźć zasady rekrutacji?

Niepubliczne przedszkola w Lubsku funkcjonują zgodnie z przepisami, które określone są w statucie i na ich bazie przeprowadzają rekrutację. Wszystko, co należy zrobić, to wypełnić formularz zgłoszeniowy. Najczęściej o przyjęciu decyduje kolejność wpłynięcia zgłoszeń. Następnie pierwszeństwo mają zazwyczaj maluchy, które chodziły do danego przedszkola wcześniej. Mogą być też brane pod uwagę okoliczności takie, jak rodzeństwo uczące się w tym przedszkolu. Informacje o rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 możesz uzyskać na stronie internetowej lub w samej placówce.

Zapisać dziecko można poprzez platformy internetowe bądź w formie tradycyjnej, a więc złożenie formularza w sekretariacie placówki. Informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 w placówkach publicznych w Lubsku możesz znaleźć na ich stronach internetowych oraz na stronach urzędu miasta. Kryteria rekrutacyjne w placówkach publicznych to między innymi: wielodzietność rodziny kandydata

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

objęcie kandydata pieczą zastępczą

Dlaczego warto zapisać dziecko do przedszkola w Lubsku?

Edukacja przedszkolna pozostaje niezwykle ważna w kontekście rozwoju malucha. Jej głównym celem jest przygotowanie go do nauki w szkole. Do tego, maluch chodząc do przedszkola nabiera umiejętności życia w grupie. Następuje u niego rozwój w obszarze społecznym i związanym z emocjonalnością. Uczy się tam, jak rozmawiać z innymi dziećmi i dorosłymi, wyrażać swoje emocje i potrzeby.

W przedszkolu dziecko uczy się funkcjonowania wśród rówieśników i zaczyna przyswajać reguły panujące w grupie - zdradziła Dominika Słowikowska, psycholog. Pozostaje to przestrzenią do rozwijania umiejętności z zakresu motoryki. Dzieci uczą się, jak samodzielnie myć zęby, jeść, nakładać i zdejmować buty, grać w piłkę, rysować. Zabawa w większym gronie sprzyja przyswajaniu takich zasad, jak wymienianie się zabawkami z innymi dziećmi, zabawa bez konfliktów, empatyczne podejście do innych dzieci.

Przedszkola w Lubsku

Poniżej prezentujemy listę wizytówek przedszkoli. Wybierz to, które spełni Twoje oczekiwania.

